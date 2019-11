Ein Verkehrsteilnehmer teilte laut Polizeibericht am Sonntag gegen 13 Uhr per Notruf mit, dass er bei der Biogasanlage in der Blochinger Straße aufsteigenden weißen Rauch gesehen habe und befürchte, dass es brenne. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum aus. Doch es handelte sich nicht um Rauch, sondern um weißen Wasserdampf. Er war zuvor bei einem Trocknungsvorgang entstanden und bei Kälte besonders gut zu sehen.