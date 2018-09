von Robert Reschke

Beim Oktoberfest in Denkingen in der Andelsbachhalle floss das Freibier. Das Anzapfen übernahm Ortsvorsteher Karl Abt. Die rund 400 Besucher in der prächtig mit blau-weißen Girlanden, Fahnen und Kränzen dekorierten Mehrzweckhalle freuten sich über Musik der "Benistobler" aus Deggenhausen. Schon nach kurzer Zeit wurden die Musiker von den Gästen klatschend begleitet. Derweil sorgten die Helfer des veranstaltenden Sportvereins dafür, dass es den Gästen an nichts mangelte.

Karo Blech übernahm mit zünftiger Blasmusik den zweiten Part der musikalischen Unterhaltung. | Bild: Robert Reschke

Speisen und Getränke passten freilich zum Oktoberfestmotto. Haxen und Riesenbrezel stammten aus heimischer Produktion. "Ich bin mehr als zufrieden", sagte Gebhart Restle, der Vorsitzende des Sportvereins. "Und mit so einer Veranstaltung haben wir auch etwas für unsere Dorfgemeinschaft leisten können." Das Denkinger Oktoberfest wurde zum siebten Mal ausgerichtet. Am Sonntag ging es nach dem Gottesdienst in der Andelsbachhalle weiter.

Beim Anstechen des Fassbiers machte Ortsvorsteher Karl Abt nicht nur wegen des passenden Outfits eine gute Figur – nach zwei Schlägen hatte alles gepasst. | Bild: Robert Reschke

Die meisten der rund 400 Gäste waren zum Motto passend mit Dirndln und Lederhosen in die Andelsbachhalle gekommen. | Bild: Robert Reschke

Die Blasmusiker Benisdobler aus Deggenhausen spielten zwar auf der Nebenbühne, aber am Abend überzeugend eine der Hauptrollen. | Bild: Robert Reschke

