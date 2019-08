Pfullendorf – Für „Aach-Linz feiert 2.0“ haben Patrick Roth, Leiter der Aach-Linzer Landjugend, und die rund 60 KLJB-Mitglieder, wieder ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt.

Getränkepreise an der Börse

Am Samstag ab 20 Uhr startet das 21. traditionelle Weinfest mit der Börsen-party. Mit über 1000 Gästen, meist jugendlichen Alters, waren die Börsen-partys der vergangenen Jahre immer ein richtiger „Kracher“.

DJ „Beats“ sorgt für die Musik und Lichteffekte erzeugen das passende Ambiente. Einlass ist ab 20 Uhr – und wer früh kommt, zahlt einen günstigeren Eintrittspreis. Damit möchte man dem jüngeren Publikum, das ja auch früher wieder gehen muss, einen kleinen Vorteil bieten. Mit dem großen Ansturm wird jedoch gegen 21.30 Uhr gerechnet. Wie auf der Börsenparty Usus, werden die Getränkepreise an der Bar und am Weizenstand variabel gestaltet. Je nach Anzeigetafel kostet das Weizen oder das Radler mal mehr oder weniger. Dabei schwanken die Preise im raschen Wechsel bis um 30 Prozent. Doch auch in der Weinbar herrscht in der Regel reger Betrieb. Hier bleiben die Preise allerdings den ganzen Abend konstant.

Spanferkel zu gewinnen

Am Sonntag beginnt das Programm mit einem Festgottesdienst. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikverein Bavendorf ab 11 Uhr beim Frühschoppen. Das „Spiel ohne Grenzen“, bei dem verschiedene Landjugendgruppen aber auch andere Teams mitmachen können, startet um 14 Uhr auf dem Gelände neben dem Dorfplatz. In mehreren lustigen Spielrunden mit insgesamt neun teilnehmenden Mannschaften wird das Sieger-Team ermittelt. Eine besondere Aktion gibt es für alle Landjugendmitglieder. Die Landjugend mit den meisten Leuten, gekleidet im Vereins-T-Shirt, kann ein Spanferkel gewinnen.

Mit seinem Programm „Freilich! Im Gegenteil sogar!“ wird am Sonntag um 20 Uhr Leibssle die Lacher auf seiner Seite haben. Wie es in der Ankündigung heißt, wird viel philosophiert: über die Entstehung von Württemberg, die Gefahren im Kreisverkehr oder warum Männer Fleisch essen müssen. Das Publikum erfährt im Lauf des Abends, was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Leibssle erklärt, warum es nicht schlimm ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt und warum man heutzutage alles „ohne“ kriegt, dafür aber das Doppelte bezahlt. Dem Kabarettist wird nachgesagt, dass er auf saukomische Art und Weise von den Schwaben und ihren Eigenheiten erzählt, ohne auf Spätzle- und Trollingerklischees herumzureiten.

Feierabendhock am Montag

Den Abschluss des alle zwei Jahre stattfindenden Weinfestes bildet der Feierabendhock am Montag. Ab 16 Uhr sorgt der Musikverein Illmensee für die musikalische Unterhaltung. Später stehen die „Blue Bears“, die Party-Band vom Bodensee, auf der Bühne.