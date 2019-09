Pfullendorf vor 5 Stunden

Wasserspeicher mit moderner Technik: Neuer Hochbehälter in Hilpensberg ist am Netz und versorgt rund 500 Einwohner mit Wasser

Das Wasser, das in Straß, Hilpensberg, Klein- und Großstadelhofen für rund 500 Einwohner aus dem Hahn fließt, wird zwar nach wie vor aus dem Brunnen in Denkingen gepumpt, seit Mittwoch aber nicht mehr in dem 1962 erbauten Hochbehälter in Hilpensberg gespeichert.