von Karlheinz Fahlbusch

Demenz ist längst aus der Reihe der Tabuthemen herausgetreten. Komiker machen ihre Witze, Vorträge zum Thema gibt es an vielen Orten und auch das Theater beschäftigt sich damit. Dass das Thema längst nicht mehr nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung von Belang ist, zeigte der vergangene Samstagabend im ehemaligen Bonhoeffer-Haus. 120 Besucher waren gekommen, um sich das Stück von Lilo Braun anzusehen, das im Jahr 2012 uraufgeführt wurde und seitdem in vielen Orten in Baden-Württemberg zu sehen war.

Autorin und Regisseurin Lilo Braun hat im Laufe der vergangenen Jahre nicht wenige Stücke verfasst und war selbst anwesend. "Ich bin immer wieder aufgeregt, ob alles klappt", gestand sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Doch es gab keinen Grund zur Besorgnis. Das aus neun Akteuren bestehende Ensemble sorgte sowohl für lachende als auch für nachdenkliche Gesichter in den Zuschauerreihen. Kurzum, es war ein Theaterabend der besonderen Art. Es wurde das tägliche Leben auf die Bühne gebracht – und da gehört Demenz einfach dazu.

Ensemble will Antworten geben

Lilo Brauns Schwiegervater ist im Jahr 2000 gestorben. Er litt acht Jahre lang an der Alzheimerkrankheit. „Für meine Schwiegermutter war es schlimm“, bekannte die Theaterpädagogin. Sie berichtete von skurrilen aber auch makabren Dingen.

Das Theaterstück "So fern – so nah" zeigt anhand verschiedener Situationen, wie Demenz begegnet werden kann. Und das auf eine amüsante und nachdenkliche Weise. Wie fühlt es sich an, wenn das Bewusstsein verschwindet und der Körper noch da ist? Wie muss es sein, wenn die Gedanken immer weniger werden? Wie muss es sein, sich ohne Worte auszudrücken? Woher kommt die Angst, wenn keine Erinnerung und keine Gedanken mehr da sind? Das Ensemble "Rolle Vorwärts" versucht, Antworten auf diese und andere Fragen zu geben. Und das mit großer emotionaler Stärke, aber auch mit der nötigen Distanz, um nicht komplett in der schwierigen Thematik zu versinken. Schon der Einstieg mit Hans Liehner, dem einzigen Mann des Ensembles, stimmte nachdenklich. In der Zeitung las er von Ausgaben für Patienten mit Alzheimer und war damit nicht einverstanden. "Der Steuerzahler muss heute für jeden Dreck aufkommen", kritisierte er.

Pfullendorf Dr. Michael Nehls : "Angst vor Alzheimer ist berechtigt" Das könnte Sie auch interessieren

In den nächsten Szenen ging es um verlegte Brillen, um die Not, wenn man nicht mehr weiß, wo man sein Auto abgestellt hat und den vergessenen Einkaufszettel. Ist das schon Alzheimer? Der Begriff wird gerne verwendet, aber niemand möchte die Krankheit wirklich haben. Doch wenn der Schuh im Kühlschrank steht, der eigene Ehemann einen ganz anderen Vornamen hat und sich Oma plötzlich wie ein alter Hippie gebärdet, dann mag sich das für Außenstehende lustig anhören, doch für den Betroffenen hat es wenig mit Humor zu tun. Solche und ähnliche Situationen wurden eindrucksvoll und durchaus auch unterhaltsam dargestellt.

Videos ergänzen Bühnengeschehen

Was ist wenn? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das knapp einstündige Stück, das als Requisite nur einen Stuhl und ein Pflegebett braucht. Da konzentriert sich der Zuschauer auf die Schauspieler – und das ist gut so. Zwischendrin werden Videos in schwarz-weiß auf einer Leinwand gezeigt. Da werden ein Gehirn seziert und ein Rübengeist geschnitzt.

Hans Liehner, einziger Mann auf der Bühne, und Theaterchefin Lilo Braun (von links) freuen sich über den tollen Zuspruch des Publikums. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Es geht um Erinnerungen und auch darum, wo sie gespeichert werden. Das ungewöhnliche Theaterstück pendelt zwischen Information, Persönlichkeit, Kunstform und Unterhaltung. Wie muss es sein, ohne Erinnerungen zu leben? Was bleibt noch, wenn der andere so nah und doch so fern ist? Diese Fragen werden die Besucher sicher noch einige Zeit beschäftigen.