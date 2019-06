von Magdalena Hangarter

Zumindest eine leise Skepsis muss es am Anfang auf beiden Seiten gegeben haben. Schon wieder ein Vortrag über den Dauerverkaufsschlager der Lebensratgeber? Dies war vielleicht ein Gedanke, den der eine oder andere Zuhörer am Mittwochabend in die gut besuchte Christuskirche mitbrachte. „Auf der Suche nach dem Glück“ lautete der Vortrag des Philosophen Wilhelm Schmid. Auf Initiative von Walter Jäger folgte der Berliner der Einladung „in ein Städtchen am Ende der stillgelegten Eisenbahnschienen“, wie Jäger Pfullendorf in seiner Anfrage beschrieb. Eine Einladung, der man sicher auch nicht ohne Skepsis folgt.

Konstanz Glück: Warum wir es suchen und es so schwer zu finden ist Das könnte Sie auch interessieren

Der aus Lindau stammende Wilhelm Schmid studierte Philosophie und Geschichte in Berlin, Paris und Tübingen. Grundlage seiner Arbeit ist die Lebenskunstphilosophie. Der Schwerpunkt seines Ansatzes liegt vor allem in der Analyse des Alltags der Menschen. Am Mittwochabend ging Schmid auf die Bedeutungen ein, die mit dem Wort Glück verbunden sind. Diese hätten ihre Grundlage in der Kultur. Das deutsche Wort „Glück“ stammt vom mittelhochdeutschen Wort „gelücke“ ab, das Zufall bedeutet. Die deutsche Auffassung von Glück beruhe daher vor allem auf einem Zufallsglück. „Le bonheur“, französisch für Glück, kommt hingegen von „la bonne heure“, also „die gute Stunde“. Vor kulturell-französischem Hintergrund lasse sich Glück daher eher als Zeitraum betrachten, der beginnt und endet, erklärte der Philosoph in seinem Vortrag.

Der deutsche Philosoph Wilhelm Schmid. | Bild: Jürgen Bauer

Der Zufall spielt eine große Rolle

Schmid definiert drei verschiedene Arten von Glück. Als Erstes nennt er eben das Zufallsglück, das ein wesentlicher Teil des Glücks sei. Schmid veranschaulicht den Begriff mit einem Beispiel: Ein Lottogewinn sei ausschließlich zufällig. Dass man gewinnt, könne man nur insofern beeinflussen, dass man überhaupt Lotto spielt. Selbst unsere Existenz sei nicht planvoll ausgesucht worden. „Welches Spermium auf welche Eizelle trifft, ist blanker Zufall“, sagt Schmid, „und alles darüber hinaus ist Glaube.“

Radolfzell Glück will gelernt sein: Besuch der Freien Rheinklangschule im Unterrichtsfach Glück Das könnte Sie auch interessieren

Einer weiteren Art von Glück gibt Schmid den Begriff des Wohlfühlglücks. Das Glück sei dann erreicht, wenn man sich gut fühlt. „Sich gut fühlen“ könne unterschiedlich erreicht werden, zum Beispiel durch Erfolg, Spaß, eine erfüllende Tätigkeit oder einen guten Urlaub. Der Vorteil des Wohlfühlglücks sei, dass es vollständig in unseren Händen liege. Wir müssten nur herausfinden, bei was wir uns wohlfühlen. Der Nachteil dieses Glücks sei, dass es kein dauerhaftes Glück sei. Und darin liege ein großes Problem unserer Zeit – die Suche nach dem dauerhaften Wohlfühlglück. „Doch irgendwann geht jeder Urlaub vorbei und es muss wieder gearbeitet werden,“ versucht Schmid zu verdeutlichen. Man müsse auch die Pause zwischen den Glücksphasen akzeptieren.

Sinn ist wichtiger als Glück

Nur so kann die dritte Art des Glücks, das Glück der Fülle, erfahren werden. Denn das Leben bestehe nun mal aus Freude und Ärger, aus Lust und Schmerz, aus Erfolg und Misserfolg – nur wer dies in seiner Gesamtheit wahrnehme und annehme, könne das Glück der Fülle erfahren. Und damit fügt Schmid noch einen vierten Punkt hinzu: das Unglücklichsein. „Wir müssen nicht ständig glücklich sein.“ Viel wichtiger sei es, im Leben Sinn zu erfahren. Und Sinn entstehe im Leben immer dort, wo Beziehungen sind. Ob dies nun eine Beziehung zu Mensch, Tier, Kunst, Natur oder Gott ist, sei egal. „Denn eine starke Beziehung hält uns auch dann, wenn wir nicht glücklich sind,“ schließt Schmid seinen Vortrag.