von Robert Reschke

Fachwerkhäuser einfach erklärt: Das ist Anneliese Pallmann bei ihrer Führung durch die Pfullendorfer Altstadt gelungen. Anlass war der Deutsche Fachwerktag am 26. Mai. Pallmann startete mit ihrer rund 15-köpfigen Gruppe am Sonntagmorgen vom Marktplatz und lenkte die Blicke gleich auf das Pfullendorfer Rathaus. Der unbedarfte Passant erkennt es von außen nicht gleich als Fachwerkhaus. Im Inneren des Gebäudes ist das Fachwerk hingegen gut zu sehen.

Zum Brandschutz mussten Häuser verputzt werden

Das Rathaus wurde in nur einjähriger Bauzeit als Fachwerkhaus, eine ehemalige Markthalle, erstellt. Aufgrund eines Brandschutzgesetzes in der Zeit um 1820 bis 1830 mussten damals alle Fachwerkhäuser durch eine Putzschicht vor dem Flammenfraß geschützt werden. Aus diesem Grunde sind in der Pfullendorfer Altstadt viele der Fachwerkgebäude nur mit geübtem Auge erkennbar.

Wälder und Lehmgruben lieferten günstiges Baumaterial

Und so erklärte Anneliese Pallmann, warum viele der sichtbaren Holzbalken so auffällig viele kleine Löcher haben: „Damit der Verputz an den Balken haftet.“ Das historische Pfullendorf war von vielen Wäldern und Lehmgruben umgeben, Grundlage für günstiges Baumaterial für die Fachwerkhäuser. Wer mehr Geld besaß, konnte sich Häuser aus Stein leisten – diese Menschen waren „steinreich“, erklärte Anneliese Pallmann.

Eulen waren in Getreidespeichern gern gesehen

Pfullendorf war ein Ort mit vielen Handwerkern und Händlern sowie mit elf Brauereien und 23 Gasthäusern, wie die Zuhörer erfuhren. Der Blick auf die Roßmarktgasse, Ecke Winkelgasse, offenbarte ein weiteres Detail eines Hauses aus dem Jahr 1682. Hier erklärte Pallmann das kleine, jetzt ausgemauerte Dreieck unter dem Giebel. „Das ist das Eulenloch, das sich auch bei vielen weiteren Gebäuden finden lässt.“ In vielen Häusern wurde unter anderem Getreide gelagert, was die Mäuse anzog. So verschafften die Hausbesitzer Eulen eine Flugmöglichkeit ins Haus – und die fanden dort reiche Beute.

Anneliese Pallmann (Mitte) startete mit den 15 Teilnehmern am Marktplatz zum Rundgang durch Pfullendorf. | Bild: Robert Reschke

Am selben Gebäude erfuhren die Zuhörer auch, was ein konstruktives Fachwerk ausmacht – ein paar Häuser weiter sahen sie im Gegensatz dazu ein Blendfachwerk. Und es wurde klar, woher der Begriff „Lettengeschwätzt“ stammt. Die Zwischenräume zwischen dem Gebälk wurden mit einem Weidengeflecht und mit „Letten“, einem Gemisch aus Stroh und Lehm, gefüllt.

Gebäude mit verschiedenen Schmuckmerkmalen

Weitere Gebäude der Roßmarktgasse weisen verschiedene Schmuckmerkmale auf: das „Andreaskreuz“ zum Schutz vor Feuer oder die „Rauten“ als Symbole der Fruchtbarkeit und reicher Ernte.

Wirt schickt seinem Konkurrenten wenig schmeichelhaften Gruß

Ein besonderer Giebelschmuck ziert das Gebäude des ehemaligen Gasthauses „Mohren“ oberhalb des Marktplatzes. In luftiger Höhe streckt hier ein Affe seine Zunge heraus. Links und rechts von ihm stehen die Worte „Roz Aff“. Dies waren wohl wenig schmeichelhafte Grüße des Wirts zum gegenüberliegenden Konkurrenten, dem ehemaligen „Schwanen“.

Die „Wilden Männer“ als Balkenkonstruktion

„Jetzt muss ich Sie warnen, wir kommen zu den Wilden Männern“, bereitete Anneliese Pallmann auf die nächsten historischen Gebäude in der Pfarrhofgasse vor. Gemeint waren Balkenkonstruktionen, die wie ein nach unten und nach oben geöffnetes „V“ an einem senkrechten Träger anflanschen. Die ganz aus Holz gefertigte Bohlenstube der alten Stadtkanzlei zeugte vom wohlhabenden Inhaber.

Kleiner Rundgang durch das „Alte Haus“

Ein paar Schritte weiter die machte die Führung letztmals Station: am „Alten Haus“. Dieses älteste Gebäude Pfullendorfs, ein ehemaliger Wohnturm, zeigt ein einmaliges Konstruktionsmerkmal: Die Tragbalken sind radial angeordnet und nicht wie sonst üblich rechtwinklig. Eine kleine Führung durch das „Alte Haus“ rundete den Rundgang ab.