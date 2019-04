Streikauftakt in Pfullendorf

In der Tarifauseinandersetzung zum Neuabschluss des von ver.di zum 31. Dezember 2018 gekündigten Tarifvertrages mit der SRH Kliniken GmbH hat die Gewerkschaft die Beschäftigten an zehn der 13 SRH Kliniken in Baden-Württemberg und Thüringen zu Warnstreiks aufgerufen. Am kommenden Mittwoch, 10. April, werden die Häuser Pfullendorf und Bad Saulgau mit der Aktion beginnen, und am 11. April, in Sigmaringen fortgesetzt. Um die Patientenversorgung aufrecht zu erhalten, wurde eine Notfallvereinbarung getroffen, aber es werden an den beiden Warnstreiktagen keine geplanten Operationen stattfinden.

Protestzug führt zum Landratsamt

"Der Höhepunkt der Warnstreiks wird sich in Sigmaringen abspielen", kündigt Gewerkschaftssekretär Benjamin Andelfinger an, dass hier werden Betten auf den verschiedensten Abteilungen geschlossen bleiben. An den beiden Streiktagen sammeln sich die Beschäftigten in Pfullendorf, Bad Saulgau und Sigmaringen jeweils um 8 Uhr vor den Kliniken, um dann geschlossen in das jeweilige Streiklokal zu gehen. Die Streikenden in Sigmaringen werden bei einem Protestzug am 11. April am Landratsamt einen Zwischenstopp einlegen und den Dialog mit Landrätin Stefanie Bürkle suchen, denn der Landkreis ist zweitgrößter Anteilseigner der Kliniken.

Gewerkschaft fordert 150 Euro pro Monat mehr

„Wir finden es zu tiefst bedauerlich, dass OP-Termine verschoben werden müssen und die Patienten die Leidtragenden sind", versichert ver.di-Vertreter Andelfinger, dass die SRH-Verhandlungsführung hatte mit ihrem Verhandlungstil die Schuld an den Streiks treffe. "Die Löhne der SRH Beschäftigten liegen heute, je nach Berufsgruppe, bis zu 400 Euro monatlich unter den Entgelten, die in kommunalen Kliniken nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gezahlt wird", erklärt Andelfinger. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine Entgeltsteigerung von 5,8 Prozent, mindestens jedoch um 150 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. "Die Ausbildungsentgelte sind auf das Niveau des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes anzuheben", ergänzt der Funktionär, dass bei Auszubildenden der Abstand gegenüber anderen Arbeitgebern 140 Euro pro Monat betrage.

Nächste Verhandlungsrunde am 11. April

Auch in der dritten Verhandlungsrunde am 6. März habe die SRH nur unzureichende Angebote vorgelegt. Demnach sollten die Entgelte 2019 und 2020 um drei Prozent erhöht werden, wobei die Vereinbarung 33 Monate gelten sollte. Auf die Frage des SÜDKURIER, welche Möglichkeiten die Gewerkschaft denn noch hätte, falls dieser Warnstreik verpufft, erklärt Andelfinger, dass die SRH die finanziellen Auswirkungen spüren werde, da 30 Betten nicht belegt werden dürften und alle Operationen an diesen Tagen abgesagt werden. Sollte die SRH bei der nächsten Verhandlungsrunde am 11. April immer noch kein annehmbares Angebot vorlegen, könnten die Warnstreiks über mehrere Tage ausgeweitet werden. Als weitere Schritte wären eine Urabstimmung und ein unbefristeter Erzwingungsstreik möglich. "Wir hoffen, dass dieses Szenario nicht umgesetzt werden muss", erklärt der Gewerkschaftssekretär.

SRH ist zuversichtlich

Absolut zuversichtlich, dass SRH und Ver.di eine konstruktive und tragfähige Lösung finden, ist Nils Birschmann, Leiter der SRH-Kommunikation, die in der Zentrale in Heidelberg ansässig ist. Die aktuelle Auseinandersetzung sei der Dynamik von Tarifverhandlungen geschuldet, aber man nähere sich an. In der Vergangenheit hätten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter stets eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden und SRH biete in drei Stufen eine Erhöhung um 8,11 Prozent an: "Das ist ein sehr attraktives Angebot."

Alle drei Standorte werden erhalten

Auf die Frage, dass die Höherbezahlung von Pflegekräften gesellschaftspolitischer Konsens wären, verweist der Sprecher auf die besondere Konstellation im Landkreis Sigmaringen, wo die SRH zu ihrem Wort stehe, alle drei Standorte zu erhalten. Die Einhaltung dieser Garantie sei nur möglich, weil SRH eine Stiftung sei, aber diese Besonderheit müsse auch wirtschaftlich tragfähig sein. Dass man mit den Gewerkschaften nicht auf Konfrontationskurs sei, zeigten die jüngsten Einigungen mit dem Marburger Bund, der die Ärzteschaft vertritt sowie mit ver.di, wo man sich mit der Gewerkschaft auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigen der beruflichen Rehabilitation einigte.