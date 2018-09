von Karlheinz Fahlbusch

Wer seinen Garten gestalten möchte, der hat viele Möglichkeiten. Man kann Blumenbeete anlegen und Koniferen oder Bäume pflanzen oder einen Teich schaffen. Oder man bevölkert seinen Garten mit Gartenzwergen, die ein freundliches Lächeln im Gesicht und eine Zipfelmütze auf dem Kopf haben. Es wird geschätzt, dass in Deutschlands Gärten rund 25 Millionen der fröhlichen Männchen stehen. Es sind übrigens wirklich meist kleine Männer, denn Gartenzwerginnen sind eher selten. Einer, der richtig Freude an den Figuren hat, ist Walter Schieferle in der Ulrich-Straße.

Das Reich der Gartenzwerge ist eine Männerdomäne

Rund 1000 Quadratmeter ist sein Grundstück groß. Und da ist natürlich jede Menge Platz für einen Garten. Hinter dem Wohnhaus sind die Flächen fürs Gemüse und vor dem Haus stehen sie, die Zwerge. Da sind nicht allein. Da gibt es auch noch allerlei Getier auf Steinen sowie ein Wasserspiel. Es steht da, wo einmal ein Teich war. „Wir hatten einen Baum gepflanzt und dann haben wir gemerkt, dass der ja auch wächst“, schmunzelt Schieferle. Also wurde der Baum nach einiger Zeit wieder rausgerissen. Und um das Loch zu füllen, wurde ein Teich angelegt. „Doch der war dann oft verdreckt und so musste der halt auch weg“, erinnert sich der 79-jährige Gartenbesitzer.

Gartenzwerge machen weniger Arbeit

Hält ihn die Gartenarbeit jung? „Eher nicht“, sagt er. Daher hat er auch die Gartenzwerge, die machen nicht so viel Arbeit. Denn wo sie stehen, da braucht der ehemalige Stabsfeldwebel nur wenig zu machen. Die Gartenzwerge stehen nämlich auf Steinen, auch großflächig unter dem Wasserspiel. Und nebendran steht ein großer Fliegenpilz. „Der gehört einfach dazu. Gartenzwerge ohne Fliegenpilz, das geht nicht“, sagt der Herr über das Zwergenreich.

Seit 60 Jahren ist Schieferle schon in Pfullendorf. Er kam als Freiwilliger hier zur Bundeswehr und fühlt sich noch immer sehr wohl in der Linzgaustadt. Und natürlich zwischen seinen Gartenzwergen. Sie leuchten in schönen Farben, weil ihr Besitzer immer wieder mit Pinsel und Farbe anrückt und dafür sorgt, dass sie ordentlich aussehen.

Kleine Wehwechen der Zwerge behandelt Walter Schieferle selbst

Kleine Wehwehchen der Figuren versorgt Walter Schieferle selbst. Seine Ehefrau Sieglinde würde gern etwas weniger von den Zipfelmützenträgern aufstellen. Aber sie hat Verständnis dafür, dass ihr Mann halt eine bestimmte Menge an Figuren braucht. Er denkt sogar darüber nach, noch zu erweitern. „Altersgerecht“ will er seinen Graten umgestalten. Deshalb müssen noch mehr Steine her. Und da die bekanntlich nicht bunt sind, dürften dann auch noch mehr Zwerge einziehen.

Dank Beleuchtung auch nachts Freude an den Mitbewohnern

Walter Schieferle ist auch begeisterter Modelleisenbahner. Seinen Garten möchte er für dieses Hobby aber nicht nutzen, obwohl es auch kleine Garteneisenbahnen gibt. „Nö, nö“, sagt er. An so etwas hat er noch nicht gedacht. Er ist zufrieden, wie es jetzt ist. Eine Beleuchtung musste aber noch sein. So hat Schieferle auch nachts eine Freude an seinen Mitbewohnern.

Zwerge Zwerge entstammen der germanischen Mythologie und kamen durch die Märchen der Gebrüder Grimm auch in die Kinderzimmer. Die berühmtesten Zwerge dürften wohl die Freunde von Schneewittchen sein, die im Film „Sieben Zwerge allein im Wald“ mit Otto auch bei den Erwachsenen für Furore sorgten. Bereits 1872 wurden in Gräfenroda in Thüringen zwei Unternehmen gegründet, August Heissner und Philipp Griebel, die später Gartenzwerge in Massen- und Serienproduktion herstellten. 1898 wurden Thüringer Zwerge erstmals bei der Leipziger Messe angeboten. Die Zipfelmützenträger gelten als typisch deutsche Gartendekoration. Man findet sie aber auch aus Plüsch oder Plastik in vielen Kinderzimmern, häufig als blaue Schlümpfe, die Adaption des klassischen Gartenzwergs. Gräfin Roda ist ein Gartenzwergtyp, der seit dem Jahr 2000 von der Gartenzwergmanufaktur Philipp Griebel gefertigt und vertrieben wird. Er soll der erste weibliche Gartenzwerg der Welt gewesen sein. (kf)

