von Stefanie Lorenz

Dank kluger Aufteilung zum Sieg: Mit zwei zielsicheren Frauen an der Feuerwehrspritze und zwei kräftigen Männern an der Pumpe eroberte unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer am Sonntag die Mannschaft der Narrenzunft Holzhaudere das Siegertreppchen beim Gaudi-Wettkampf des Sommerfests der Feuerwehr Denkingen. Das Team mit Birgit Stadler, Monika und Armin Brielmann sowie Klaus Lohr füllte die Wanne in 46 Sekunden mit Spritzwasser – zwei Sekunden schneller als die Mitstreiter vom Musikverein Denkingen. Dahinter belegte der Ortschaftsrat den dritten Platz.

Siegreiche Holzhaudere: Monika Brielmann, Klaus Lohr, Armin Brielmann und Birgit Stadler (von links) holten den ersten Platz beim Gaudi-Wettkampf. | Bild: Lorenz, Stefanie

Gaudi-Wettkampf macht seinem Namen alle Ehre

Jedes Jahr macht der Gaudi-Wettkampf beim Feuerwehrfest seinem Namen alle Ehre. Mit witzigen Ideen vom Baumsägen bis hin zum Schlauchkegeln lassen die Kameraden um Abteilungskommandant Roland Herrmann die Teilnehmer ordentlich schwitzen. Und weil es am Sonntag so richtig heiß war, setzten die Wettbewerb-Macher in diesem Jahr auf ein feucht-fröhliches Vergnügen. Dazu hatten sie einen ihrer Schätze aus dem Feuerwehrhaus geholt: den historischen Spritzenwagen, den Carl Blersch, Glockengießer aus Überlingen, im Jahr 1846 angefertigt hatte. Dieser wurde mit Wasser vom modernen Löschfahrzeug gefüllt. Dann hieß es für die Teilnehmer: Schlauch ausrollen und anschließen, Spritze obendrauf, ordentlich pumpen, damit das kühle Nass auch wirklich fließt, und am Ende noch das relativ kleine Gefäß mit Wasser füllen.

Uwe Barth von der Feuerwehr Großstadelhofen pumpt an der historischen Spritze vor den Augen der begeisterten Kinder. | Bild: Lorenz, Stefanie

Teams müssen kräftige Fontänen im Zaum halten

Die Teilnehmer hatten zu kämpfen, etwa das Team Musikverein 2, bei dem sich der lange Schlauch verknotet hatte. „Ihr habt die Schlange im Schlauch“, witzelte Roland Herrmann, der den Wettbewerb moderierte. Durch den Wasserdruck mussten einige Teams kräftige Fontänen im Zaum halten. „Hoffentlich reichen die 2400 Liter Wasser in unserem Löschfahrzeug aus“, sorgte der Abteilungskommandant für Lacher.

Nicht nur Fontänen, sondern gleich eine große Dusche für den kompletten Festplatz produzierte Michael Kaltenbach, Abteilungskommandant der Feuerwehr Großstadelhofen. Er hatte sich – wir wollen ihm hier keine Absicht unterstellen – wohl in der Richtung geirrt und den Schlauch nicht auf das Ziel, sondern auf die vielen Tische und Bänke mit Zuschauern gerichtet. Eine Abkühlung am heißen Sonntagnachmittag, die der Feuerwehr Großstadelhofen allerdings die Disqualifikation einbrachte. Trotzdem hatten die Herren aus dem Nachbarort sichtbaren Spaß.

Gut beschützt von den neuen Sonnenschirmen, genossen die vielen Besucher das schöne Feuerwehrfest rund um die Andelsbachhalle. | Bild: Lorenz, Stefanie

Angenehmes Klima auf dem Festplatz

Traditionell begann das Feuerwehrfest mit dem Frühschoppen. Dazu konnten die Feuerwehrleute das schöne Areal rund um die Andelsbachhalle nutzen – bei Regen wäre man ins Innere der Halle umgezogen. „Wir freuen uns über das gute Festwetter“, zeigte sich Roland Herrmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER zufrieden. Viel Sonne und ein leichter Wind sorgten für ein angenehmes Klima auf dem Festplatz. Zum zweiten Mal nach dem Musikfest kamen die neuen Sonnenschirme des Fördervereins Andelsbachhalle zum Einsatz. Von Hits von Michael Jackson bis hin zum traditionellen Marsch bewies der Musikverein Denkingen seine Vielseitigkeit. Dirigent Thomas Allgaier führte seine Musiker mit sicherer Hand durch die schönen Stücke, das Publikum belohnte den Auftritt bis in die Nachmittagsstunden mit viel Applaus.

Pfullendorf Hier ist die Goldrute unerwünscht: Einsatz für Artenvielfalt in der Kiesgrube Denkingen Das könnte Sie auch interessieren

Per Fahrrad aus dem Deggenhausertal nach Denkingen – zum Saumagen essen

Das gute Essen beim Feuerwehrfest wird auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus geschätzt. „Wir freuen uns auf den Saumagen“, berichtete Familie Burger, die mit den Fahrrädern von Deggenhausertal aus aufgebrochen war und beim Fest einen kulinarischen Zwischenstopp einlegte. Die 28 aktiven Mitglieder der Feuerwehr Denkingen verwöhnten die Gäste ebenso wie die engagierten Feuerwehrfrauen, die für den Nachtisch und den Nachmittagskaffee wieder ein ganzes Büfett voller Torten und Kuchen gebacken hatten. „Alle packen gemeinsam mit an“, freute sich Roland Herrmann.

Auch die Kinder durften den historischen Spritzenwagen von 1846 erkunden. Hier von links Finn, Nele, Malte und Tiberius. | Bild: Lorenz, Stefanie

Unter den vielen Besuchern waren auch Mitglieder benachbarter Wehren, wie aus Großstadelhofen und Burgweiler. Für die kleinen Gäste waren wieder die großen, roten Feuerwehrfahrzeuge besonderer Anziehungspunkt. Nicht nur die beiden modernen Löschfahrzeuge, sondern auch ihren Oldtimer, den Magirus LF 15 aus dem Jahr 1953, hatten die Kameraden auf Hochglanz getrimmt.

Das zweitägige Fest klang am gestrigen Montag mit einem Feierabendhock mit den Fischer-Musikanten aus.