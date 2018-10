Wieder kursieren in den sozialen Medien Videos, die angeblich zwei Wölfe zeigen, die sich im Neubaugebiet "Oberer Bussen" in Pfullendorf tummeln sollen. Auch beim SÜDKURIER gingen Hinweise mitsamt zwei Videoclips ein, die von der Redaktion an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg nach Freiburg geschickt wurde.

"Bei den Tieren handelt es sich eindeutig um Hunde", kam von Mitarbeiterin Laura Huber-Eustachi ganz schnell Entwarnung. Sie ist in der Abteilung Wald und Gesellschaft tätig, und zwar im Arbeitsbereich Wildtierökologie.

"Das Video mag sehr wahrscheinlich mit den weiteren Sichtmeldungen vom Afterholderberg zusammenhängen. Von dort bekommen wir seit Ende September Sichtungsmeldungen und Videos eines wolfsähnlichen Hundes zugesendet", ergänzt Huber-Eustachi.

Das schwarze Tier müsse eindeutig ein Hund sein, da, außer in Nordamerika, nirgends schwarze Wölfe vorkommen. Es wurden anscheinend auch schon suchende Besitzer angetroffen, und eine Tierpflegerin kannte die Tiere auch bereits.

