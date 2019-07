von Karlheinz Fahlbusch

Es war nicht nur die Übergabe eines neuen Bahnhalts an der „Räuberbahn„ von Aulendorf nach Pfullendorf, es war auch ein klares Bekenntnis zum Schienenverkehr im ländlichen Raum. Die offizielle Inbetriebnahme des neuen Bahnhaltes am Hoßkircher See, unweit des in Privatbesitz befindlichen alten Bahnhofs, soll die für den Tourismus wieder aktivierte „Räuberbahn“ noch attraktiver machen, wie Verkehrsminister Winfried Hermann betonte.

Verkehrsminister Winfried Hermann bekannte sich als Eisenbahnfan | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Er war zwar mit der E-Limousine zum Festakt gekommen, fuhr dann aber mit dem Triebwagen nach Pfullendorf, von wo aus es zum nächsten Termin ging. Triebfahrzeugführer Frank Bühler, der auch Herbertingen im Sigmaringer Kreistag vertritt, ließ ganz zum Schluss Hermann für wenige Meter an den Steuerknüppel. Der Minister ist nach eigenem Bekunden an einem Bahnhof aufgewachsen, hat als Kind am Güterbahnhof gespielt und den Abbau vieler Schienenstränge als sehr schmerzlich empfunden.

Für Bahnfan Hermann ist klar: Totgeglaubte lebten länger und im Unterschied zu den Herren der Bahn, die die Schienen abgebaut hätten, setze die Landesregierung auf die Schienen im ländlichen Raum, um die Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. „Fachkunde, Herz, nostalgische Gefühle und Bürgermeister, die mitziehen“ sieht der Minister als Voraussetzungen für neue Entwicklungen. Das Land habe auch bei der Installierung des neuen Bahnhaltes mitgeholfen und werde beim Thema Bahn weiterhin unterstützen, wo es möglich sei. Hermann brachte spezielle Apps ins Spiel. Bei der Strecke von Altshausen nach Pfullendorf gefällt ihm besonders, dass man diese auch vermehrt für den Gütertransport nutzen wolle. Das Container-Terminal in Ostrach sei da der richtige Ansatz. Denn: „Auch Güter gehören auf die Schiene.“

Holzlagerplatz wird sehr gut angenommen

Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner konnte positive Entwicklungen vermelden. Auf eigene Kosten habe man bei Burgweiler einen Holzlagerplatz geschaffen, der rege genutzt werde. Angedacht sei auch die Reaktivierung des Containerterminals bei der Firma Alno in Pfullendorf.

An diesem Tag wird Bahngeschichte geschrieben

Auch Prokurist Bernd Hasenfratz vom Verkehrsverbund Bodo ist überzeugt, dass die Strecke Zukunft hat. „55 Jahre nach dem letzten Halt eines Personenzugs in Hoßkirch wird heute Geschichte geschrieben“, machte er deutlich. Man werde sich auch weiterhin „ins Zeug legen“, um die Fahrgastzahlen zu steigern. 1000 Personen pro Betriebstag, die für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig wären, könne man allerdings nicht erreichen.

6000 Pfadfinder reisen mit der Bahn an

Dass im kommenden Jahr ein großer Pfadfinderverband für mehrwöchige Zeltlager rund 6000 Pfadis mit der Bahn nach Hoßkirch bringen will, das dürfte die Zahlen deutlich nach oben katapultieren. Seitens der Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben überreichte deren Vorsitzender Daniel Steiner eine Plakette mit dem Leader-Emblem als Symbol für die 60 000 Euro, die Leader an EU-Geldern für den neuen Bahnhalt beigesteuert hat.

Anlässlich der Haltepunkt-Inbetriebnahme und des zehnjährigen Bestehens der Reaktivierung der Bahnstrecke Altshausen-Pfullendorf gewährt der Verkehrsverbund Bodo allen Fahrgästen am morgigen Sonntag, 28. Juli, die kostenlose Mitfahrt in den Freizeitzügen der Räuberbahn sowie der Moorbahn.