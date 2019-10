In der städtischen Galerie findet am Sonntag um 11.15¦Uhr eine Vernissage statt. Die neue Ausstellung wird sich dem Thema „Frauenpower“ widmen: Barbara Freundlieb, Lisa Kölbl-Thiele und Michael Pickl zeigen ihre Werke. Die Stadtbücherei öffnet um 13¦Uhr ihren mit Büchern, DVD und CD üppig bestückten Medienflohmarkt. Für Kinder gibt es ein besonderes Kreativangebot mit dem Papierkünstler „Paperwolf“. Er gestaltet mit Kindern dreidimensionale Tierskulpturen. Mariposa ist auch wieder mit von der Partie und bietet Kinderschminken an.

Schlemmen und Shoppen am Sonntag