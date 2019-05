Pfullendorf – Beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai präsentieren sich von 13 bis 18 Uhr nicht nur die Einzelhändler in der Innenstadt und die Geschäfte im Seepark-Center, es geht außerdem um allerlei Dinge, die Räder haben. Getreu dem Motto „Pfullendorf macht mobil“.

In der Innenstadt werden ein Campingbus und andere Auto-Modellel von Toyota ausgestellt. Nicht zum Kaufen, sondern zum Anschauen ist ein Gefechtsfahrzeug der Bundeswehr samt Besatzung gedacht, wie es in der Pressemitteilung heißt. Bei der Gelegenheit kann man sich gleich über den „Tag der Bundeswehr“ informieren, der am Samstag, 15. Juni, in Pfullendorf stattfindet und auch Eintrittskarten für die Kaserne bekommen.

Erwin Bosch bringt seinen Ultraleichtflieger in die Stadt und erklärt, wie ein solches Fluggerät funktioniert. Auf dem Marktplatz steht wieder der Musikprob-Doppeldecker-Bus, den man natürlich auch von Innen inspizieren kann. Wesentlich moderner ist der Bürgerbus. Das Fahrzeug, das pro Jahr mehrere tausend Pfullendorfer transportiert, kann ebenfalls besichtigt werden. Sogar die Themenbereiche „Fahrrad“ und „Boot“ werden vertreten sein.

Musikalisch geht es am Marktplatz ebenfalls zu: Die Band „Tschäss-Bräss“ – dieses Jahr mit Sängerin – wird mit Soul, Funk, Jazz und Latin für richtig fetzigen Sound sorgen. Der CDU-Ortverband und die Freien Wähler wollen mit Infoständen vertreten sei. Der VdK informiert über sein Angebot im Haus am Hechtbrunnen und bietet auch wieder seinen Flohmarkt an. Am Hechtbrunnen wird eine große Hüpfburg aufgebaut, auf der sich die kleinen Besucher austoben können. Im Norma-Parkdeck fährt wieder das Mini-Dampfzügle. Beides kostet die Eltern nichts.

Imbissstationen gibt es von der „Roten Wurst“ über türkische Spezialitäten bis hin zu Leckereien aus der schwäbischen Küche und natürlich freut sich auch die örtliche Gastronomie über Gäste.

Es hat schon Tradition, dass der historische Postbus seine Runden zwischen 13.30 und 17.30 Uhr dreht. Er verbindet Seepark-Center, Innenstadt und Alno. Bei Alno wird am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, ein großes Frühlingsfest mit allerlei Attraktionen gefeiert. Das Mitfahren im Postbus ist übrigens auch kostenlos. Je nach Wetterlage wird es wieder einen Pendelverkehr mit einer Pferdekutsche vom Norma-Parkdeck zum Seepark-Center geben. Und auch die „Räuberbahn“ ist am Sonntag wieder in Betrieb und befördert Besucher von Aulendorf nach Pfullendorf und retour.