von Robert Reschke

Die Aach-Linzer Vereinsgemeinschaft um ihren Vorsitzenden Klaus Matt konnten sich über ein gelungenes Dorffest 2019 freuen. Zum einen kamen aus dem eigenen Ort sowie der Umgebung wieder viele Besucher auf das Traditionsfest. „Wir sind super zufrieden mit unserem Fest“, meinte Klaus Matt am Sonntag. „Und vom Gefühl her glaube ich, dass es sogar mehr Besucher waren wie in den Vorjahren“, schätze er die Besucherzahlen. Und zum anderen meinte es auch das Wetter gut mit dem Pfullendorfer Vorort. Von den zahlreichen Programmpunkten für Jung und Alt wurde keiner von den kleinen Regenschauern behindert.

Im und vor dem Festzelt herrschte stets reger Andrang. Im Vordergrund die Musikkapelle aus Schonach. | Bild: Robert Reschke

Nach dem feierlichen Gottesdienst startete auf dem benachbarten St. Martins Platz der Frühschoppen. Hier spielte die Musikkapelle von Schonach aus dem Schwarzwald zum Frühschoppen groß auf.

Der Tanz um den Kronenbaum des siebenbürgisch-sächsischen Brauchtumsvereins. | Bild: Robert Reschke

Beim späteren Kronenfest unterstützen sie musikalisch dann den Tanz um den Kronenbaum des siebenbürgisch-sächsischen Brauchtumsvereins, der mittlerweile Bestandteil des Dorffestes ist. Der Einmarsch mit traditioneller Tracht, der Tanz um den Kronenbaum und volkstümliche Lieder wurden von den Besuchern bewundert und beklatscht. Und für die Kinder natürlich einfach ein Muss – der Süßigkeiten-Regen von der Baumkrone herab.

Der Sandkasten bot den Kleinsten immer einen Ort, um ihren Spieltrieb auszuleben. | Bild: Robert Reschke

Aber auch sonst war für die Kleinsten viel geboten. Ein Feuerwehrauto als Hüpfburg, ein Sandkasten zum Verweilen und Kinderschminken waren nur einige Anlaufpunkte für die jungen Besucher. Die Ministranten boten wieder mehrere Spiele an und die Feuerwehr lud die Gäste zu einer kurzen Fahrt durch die Ortschaft an – natürlich auch mal mit Blaulicht und Sirene.

Der Nachwuchs der Pfullendorfer Feuerwehr zeigte, was er bereits in den zahlreichen Übungsstunden erlernt hat. | Bild: Robert Reschke

Zuvor zeigten die Nachwuchsfeuerleute was sie bereits in ihren Übungsstunden gelernt haben und hatten nach kurzer Zeit drei Löschleitungen installiert und dann hieß es „Wasser marsch“. Da musste sogar das Aach-Linzer Bähnle, das den ganzen Tag lang die jungen Passagiere durch den Ort transportierte, mal für kurze Zeit die Räder ruhen lassen, damit die Löscharbeiten in Ruhe vonstattengehen konnten.

Die Kinder des Montessori-Kindergartens hatten in diesem Jahr im Festzelt ihren großen musikalischen Auftritt. | Bild: Robert Reschke

Doch die jungen Besucher waren nicht nur Nutznießer, sie waren auch Akteure. Auf der Bühne im Festzelt unterhielten die Kinder des Montessori-Kindergartens die Gäste mit mehreren Gesangstücken. „Wir haben diesen Auftritt ins Festzelt verlegt um einfach mehr Aufmerksamkeit von den Besuchern zu erlangen“, erklärte Klaus Matt den Umzug von der Wiese in das Zelt. Hier hatten dann auch die Mädchen vom TSV Aach-Linz ihren Tanz-Auftritt und sorgten mit Rock ‚n‘ Roll und Titeln von Abba für Stimmung. Für Stimmung sorgte dann ab dem Nachmittag die Jugendkapelle „Alhegro“.

Florian Priebsch lenkte das Aach-Linzer Bähnle in den ersten Stunden durch die Straßen. | Bild: Robert Reschke

Am Montag endete das Dorffest mit einem gemütlichen Zusammensein. Ab 16.30 Uhr erwartete die Besucher ein Feierabendhock mit Vesperteller und Wurstsalat. Im Festzelt sorgte die Musikkapelle Aach-Linz für Unterhaltung, während in der Weinlaube „Sebi“ Wunschmelodien spielte.