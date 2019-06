Eine schwere psychische Erkrankung machte ihn wohl zum Mörder seiner Ehefrau. Der Pfullendorfer Familienvater, der am 6. Dezember 2018 seine Frau mit 30 Messerstichen tötete, muss deshalb zwar nicht ins Gefängnis. Weil er aufgrund seiner Krankheit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, muss er bis zur endgültigen Heilung in der Psychiatrie bleiben. Das entschied am Dienstag nach insgesamt sechs Verhandlungstagen die Strafkammer am Landgericht Hechingen.

Pfullendorf Psychiatrie statt Gefängnis? 34-Jähriger soll seine Ehefrau getötet haben und steht jetzt in einem Sicherungsverfahren vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Die Juristen werteten die Tötung der Ehefrau als Totschlag. Am 7. Dezember verprügelte der Familienvater einen Mithäftling in der gemeinsamen Zelle und verletzte ihn dadurch erheblich. Auch diese Tat beging er nach Einschätzung des Gerichts im Zustand der krankheitsbedingten Schuldunfähigkeit. Schon seit der Tat befindet sich der Mann in einer geschlossenen Psychiatrie. Bereits ein damals von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Gutachten bescheinigte ihm die schwere psychische Erkrankung. Deswegen wurde die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Nur zu Beginn und zur Urteilsverkündung hatte die Öffentlichkeit Zutritt.

Symptome einer paranoiden Schizophrenie

Hannes Breuckler, der Vorsitzende Richter, schilderte in der Urteilsbegründung die Symptome einer paranoiden Schizophrenie, unter denen der 33-Jährige während seiner Tat litt: „Fürchterliche Angstzustände, dachte, andere könnten seine Gedanken lesen und er hörte eine Stimme, die ihm die Befehle zu seiner Tat gab.“ Dazu sei die krankhafte, allerdings unbegründete Eifersucht gekommen.

Erinnerungslücken beim Angeklagten

Außerdem habe der Familienvater versucht, sich nach der Tat zu töten. Der erfahrene Gutachter halte auch die Erinnerungslücken beim Angeklagten an Einzelheiten der Tat für glaubwürdig, so Breuckler. „Viele Angeklagte sagen, sie könnten sich nicht erinnern, obwohl sie es können.“ Dazu gehöre der Pfullendorfer nicht.

Pfullendorf Gewaltverbrechen in Pfullendorf – Frau liegt erstochen in der Wohnung Das könnte Sie auch interessieren

Während der Verhandlung lag ein Schwerpunkt darauf, Einzelheiten über die Persönlichkeit des Mannes zu erfahren. Dazu wurden Zeugen aus dem bisherigen Lebensumfeld des Angeklagten und seiner Frau gehört, führte Breuckler aus. Die Zeugen seien sich alle einig gewesen, dass eine solche Tat überhaupt nicht ins Bild des Angeklagten passe. Der Richter bescheinigte dem Familienvater: „Sie hätten diese Tat ohne Krankheit nicht begangen.“

Familienleben stand unter keinem guten Stern

Das Familienleben mit seiner Frau und der fünf Jahre alten Tochter stand im vergangenen Jahr unter keinem guten Stern. Schuld daran sei der Alkoholkonsum des Angeklagten gewesen, sagte Breuckler. Die Frau habe mit der Trinkerei des Mannes nicht mehr leben wollen. Sie drängte ihn deshalb erfolgreich zu einem Termin bei der Suchtberatungsstelle. Dieser Termin habe bereits festgestanden.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung nehmen das Urteil an

Die Erkrankung ist nach Einschätzung des Gutachters am 6. Dezember zum ersten Mal zum Ausbruch gekommen. Deshalb ist nach Einschätzung des Gerichts die Gefahr groß, dass sie ohne psychiatrische Behandlung wieder ausbrechen und zu einem ähnlich schlimmen Ergebnis führen könnte. Daher ist aus Sicht der Justiz die Unterbringung in der Psychiatrie geboten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung nahmen das Urteil an.