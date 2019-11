von Günther Töpfer

Im März diesen Jahres wollten junge Männer einen Dönerimbiss am Stadtgarten in Pfullendorf überfallen. Dabei trafen die Täter auf den Besitzer und seinen Sohn, woraufhin die Situation eskalierte. Es gab Handgreiflichkeiten und es wurden Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert. Die beiden geständigen 19-jährigen Haupttäter sowie der Mitangeklagte 20-Jährige, der die beiden in die Nähe des Tatorts gefahren hatte, wurden nun vom Landgericht Hechingen verurteilt.

Einer der Haupttäter auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Die 19-Jährigen, einer von ihnen war zum Tatzeitpunkt noch Schüler, wurden wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in einem besonders schweren Fall nach dem Jugendstrafrecht zu jeweils zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird.

Der Straftatbestand Räuberische Erpressung ist ein schweres Verbrechen. Wer einen Menschen mit Gewalt oder durch Drohung nötigt, um sich zu Unrecht zu bereichern, kann zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (Paragraf 253 Strafgesetzbuch). Eine räuberische Erpressung liegt dann vor, wenn die Erpressung unter Anwendung von Drohung oder Gewalt mit Gefahr für Leib und Leben verbunden ist (Paragraf 255 StGB).

Der bereits im Berufsleben stehende 19-Jährige, der dem Sohn des Imbissinhabers eine Kopfverletzung zugefügt haben soll, wurde auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis für Fahrer

Der 20-jährige Azubi, der die Haupttäter zum Tatort gefahren hatte, wurde als Mittäter wegen Beihilfe zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Entscheidung, ob seine Verurteilung ebenfalls nach Jugendstrafrecht erfolgt, wurde vom Gericht zurückgestellt.

Verurteilte erhalten zusätzliche Auflagen

Der auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte 19-Jährige wird einem Bewährungshelfer unterstellt. Darüber hinaus erhielt er die Auflage, innerhalb von sechs Monaten 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten.

Der Schüler, der mittlerweile eine Berufsausbildung begonnen hat, erhielt die Auflage, innerhalb von zehn Monaten 500 Euro Schmerzensgeld an den Imbissbetreiber und seinen Sohn zu bezahlen.

Auch der Azubi wurde der Führung und Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt. Er muss darüber hinaus innerhalb von acht Monaten eine Strafe in Höhe von 400 Euro an den Verein zur Förderung der Gerichts- und Bewährungshilfe bezahlen.

Jugendgerichtshelfer plädiert für Anwendung von Jugendstrafrecht

Breiten Raum nahm in der Verhandlung der Bericht von Jugendgerichtshelfer Wolfgang Renn ein. Der Sozialpädagoge berichtete, dass der bereits im Berufsleben stehende 19-Jährige von der Untersuchungshaft sichtlich beeindruckt worden sei. Bei der Straftat sei der junge Mann nicht nur alkoholisiert gewesen, sondern habe auch Drogen konsumiert. Die Tatumstände würden jugendtypische Züge tragen, weshalb der Sozialpädagoge für die Anwendung von Jugendstrafrecht plädierte.

Bei dem 19-jährigen Schüler gelte das Gleiche. Er komme aus relativ schwierigen Familienverhältnissen. Wegen seiner psychischen Auffälligkeit und seines Drogenkonsums sei auch bei ihm Jugendstrafrecht anzuwenden.

Konsequenzen für 20-jährigen Azubi

Der 20-jährige Azubi sei gerade auf der Zielgeraden, denn in wenigen Monaten werde er seine Abschlussprüfung machen. Nach der Straftat habe es bei dem jungen Mann auch einige Konsequenzen in der Familie gegeben. Auch sein Arbeitgeber sei darüber informiert. Wenn man sehe, wie er in diese Geschichte hineingeraten sei, sollte seiner Ansicht nach auch bei ihm Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen.

Gericht sieht 19-jährigen Schüler als treibende Kraft

In seiner Urteilsbegründung sprach Richter Hannes Breucker von einem schweren Verbrechen, das die Täter mit einem Kaltstart „von null auf 100“ begangen hätten. Das Gericht sei davon ausgegangen, dass der Schüler die treibende Kraft gewesen sei. Von einem Rücktritt könne auch nicht die Rede sein. Die Täter seien mit ihrem Überfall wegen der handfesten Gegenwehr des Imbissbesitzers und dessen Sohn gescheitert. „Das war ein erzwungener und kein freiwilliger Rückzug.“

Richter: Fahrer wusste, dass es zu einem Überfall geht

Der Azubi sei dabei als Fahrer der klassische Gehilfe gewesen. Das Gericht sei jedoch der Auffassung, dass er sehr wohl gewusst habe, um was es gehe, denn er habe sowohl die Sturmhauben als auch die Pistole während der Fahrt gesehen. Richter Breucker sagte: „Sie haben auf der Fahrt mitbekommen, dass es zu einem Überfall geht und dabei die Weichen falsch gestellt.“

Urteile sind rechtskräftig

Alle drei Angeklagten gaben an, auf Rechtsmittel zu verzichten. Bei ihnen sind die Urteile deshalb bereits rechtskräftig.