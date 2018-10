Mit Alkohol im Blut, vom Handy abgelenkt oder unter illegalen Drogen stehend Auto zu fahren, ist kein Spiel, im schlimmsten Fall heißt es sogar "game over" – das Spiel ist aus. Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt zu werden, ist für die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen am höchsten. 2015 waren 18 Prozent aller Verletzten und 13 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten junge Erwachsene, 66 Prozent dieser Unfälle wurden von ihnen selbst verursacht.

Konstanz Mit 4,3 Promille Auto gefahren: Wenn der Vollrausch zur Straftat wird und nicht die Trunkenheitsfahrt Das könnte Sie auch interessieren

"No game, sicher fahren, sicher leben" lautet der Titel einer Verkehrssicherheitskampagne für Fahranfänger. Christian Zimmerer, Verkehrserziehungsbeauftragter am Pfullendorfer Staufer-Gymnasium, hatte für alle Klassenstufen einen Aktionstag organisiert, um die Schüler dafür zu sensibilisieren, wie verheerend sich schon geringe Mengen von Alkohol am Steuer auf die Fahrtüchtigkeit auswirken können.

Aylin Celebi (Mitte) aus der 10b setzt sich die Rauschbrille auf und fühlt sich nicht mehr nüchtern. | Bild: Kirsten Johanson

Gerade Linien werden plötzlich krumm

Bei Heinz Schrey, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Sigmaringen, konnten die Schüler sogenannte Rauschbrille ausprobieren. Kaum hatten sie sie auf der Nase, waren gerade Linien krumm. "Ich habe mich wie schwindelig gefühlt und konnte die verschwommenen Markierungen schlecht erkennen", sagte Aylin aus der 10b. "Es war schwierig, das Gleichgewicht zu halten", bestätige Jan aus der 9a. Simuliert wurden 0,8 Promille, die man nach zwei, drei Bier erreicht hat. Statt sicheren Schrittes den auf dem Boden aufgezeichneten Parcours abzulaufen, staksten die meisten doch recht unbeholfen herum. "Brutal", meinte Samuel, als er sich auch noch umdrehen und rückwärts weiterlaufen sollte. Auch das Fangen eines Balls oder das Greifen nach einem Püppchen funktionierte nicht mehr einwandfrei. Experte Schrey erklärt: "Entfernungen einschätzen fällt schwer, hinzu kommt der Tunnelblick. Und auch wenn man es selber nicht wahrhaben will: Unter Alkoholeinfluss fährt man in Schlangenlinien." Erste Beeinträchtigungen können schon ab 0,3 Promille auftreten.

Aylin Celebi muss konzentriert auf den Boden schauen, die Rauschrille schränkt ihr Gleichgewicht enorm ein. | Bild: Johanson, Kirsten

Markus Herold von der Verkehrswacht aus Ehingen hatte einen Fahrsimulator mitgebracht. Doris aus der 10c hätte prompt einen Radfahrer umgefahren. An der Station von Herbert Schilf konnten die Schüler ebenfalls am Computer ihre Reaktion testen. Bälle, die plötzlich über die Straße rollen, ein Paketbote, der aus einem Transporter springt, ein Radfahrer, der unverhofft auftaucht – solche realen Verkehrssituationen galt es zu meistern und Unfälle zu vermeiden.

Auch Radfahrer sollten nüchtern bleiben

Altersmäßig der Risikogruppe am nächsten und oft selber schon im Besitz eines Führerscheins sind die Schüler der Kursstufe. Für sie gab es noch einen Extra-Vortrag von Klaus Kubenz vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz. Zu den Hauptunfallursachen gehören Ablenkung, Alkohol und andere Drogen sowie überhöhte Geschwindigkeit, erklärte der Polizist. Er wies darauf hin, dass sich auch Radfahrer die Devise "kein Alkohol im Straßenverkehr" zu Herzen nehmen sollten. Denn wer mit 1,6 Promille oder mehr von der Polizei vom Rad geholt wird, kann seinen Führerschein abgeben.

Kreis Waldshut Darum fallen immer mehr Fahrschüler durch die Führerscheinprüfungen Das könnte Sie auch interessieren

Vor der Party schon klären, wer fährt

"Der Vortrag macht einem so einiges noch mal bewusst", sagte Lydia (12. Klasse). Sie hält es für sinnvoll, vor einer Party auf jeden Fall die Frage zu klären, wer fährt. Wer wissentlich zu einem betrunkenen/ bekifften Fahrer ins Auto steigt und verletzt wird, riskiert, dass die Versicherung nach einem möglichen Unfall weder Schmerzensgeld noch Schadensersatz zahlt.

So wirkt der Alkohol 0,2 Promille: aufgedreht

0,3 Promille: erste Beeinträchtigungen

0,5 Promille: Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt, Risikobereitschaft sinkt

0,8 Promille: Tunnelblick, Enthemmung

1,0-1,5 Promille: Sprachstörungen, Aggressivität

1,5-2,0 Promille: Gleichgewicht beeinträchtigt, Lallen

Selbsttest im Fahrsimulator Auch die SÜDKURIER-Autorin setzte sich (angeschnallt und nüchtern) ans Steuer des Fahrsimulators. MIt Alkohl intus wäre die Fahrt anders verlaufen Ich tuckere mit Tempo 30 durch eine verkehrsberuhigte Zone. Auf dem Bildschirm taucht am Straßenrand eine Fußgängerin auf. Logisch: Sie wird die Straße queren, irgendetwas muss ja passieren. Schlaule geht also runter vom Gas und verlangsamt die virtuelle Fahrt. Die Fußgängerin ist auf der anderen Straßenseite angekommen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und wieder beschleunigen. Prompt rennen zwei Kinder der Frau hinterher, die zuvor von einem parkenden Auto verdeckt waren. Oh, etwas zu zögerlich auf die Bremse getappt. Mit Prosecco in der Birne – das errechnet der Computer – wäre Reaktionszeit plus Anhalteweg gleich Bremsweg zu ungunsten der Fahrerin und vor allem der Kinder ausgefallen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein