Die Stadt Pfullendorf verfügt an der Sechslindenschule über einen Verkehrsübungsplatz. Doch diesen dürfen die Viertklässler, die hier innerhalb des Schulunterrichts das richtige Fahrradfahren üben, bald nicht mehr benützen. Künftig werden die Schüler mit Bussen zu den vier künftig im Kreis Sigmaringen noch zugelassenen Übungsplätze gefahren werden.

Das Verständnis dafür war am Donnerstagabend während der Sitzung des Gemeinderats denkbar gering. Gemeinderat Karl Fritz (Freie Wähler) hatte Bürgermeister Thomas Kugler nach den Ursachen gefragt. Dieser verwies auf Vorgaben des Landes und ließ dabei durchblicken, dass er seine Zweifel an deren Sinnhaftigkeit hat. Bislang gab es für diesen praktischen Unterricht im Kreis Sigmaringen 15 so genannte Verkehrsübungsplätze, auf denen Straßen, Fußwege oder Zebrastreifen aufgezeichnet waren und die jungen Radfahrer sich zurechtfinden mussten – künftig werden es noch vier sein. Und das Team der Polizisten, die mit den Schülern üben, wird auf drei Beamte verkleinert.

Hintergrund ist beispielsweise, dass die Polizei künftig über keine Lastwagen mehr verfügen wird, mit denen bisher Fahrräder und Verkehrsschilder für das Sicherheitstraining von Platz zu Platz gefahren werden. Nun muss es dafür eine Garage an dem Übungsplatz geben. Und nach den Bestimmungen aus dem September 2017 müssen diese Plätze 57 mal 57 Meter groß sein.

Stadt in der Pflicht die Fahrten zu organisieren

Die Stadt habe keine geeignete Fläche gefunden, um einen neuen Platz auf Pfullendorfer Gemarkung schaffen zu können, sagte Kugler während der öffentlichen Sitzung. Dass die Viertklässler künftig mit Bussen zu Verkehrsübungsplätzen gefahren werden müssen, bezeichnete Kugler als unbefriedigend. Die Stadt müsse diese Fahrten organisieren, da das Verkehrsübungstraining zum Pflichtunterricht gehöre, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage von Fritz.

Die zusätzlich entstehenden Kosten bezifferte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp mit bis zu 20 000 Euro. Neben Transportkosten müsse auch Miete für die Nutzung der Plätze bezahlt werden, sagte Kugler in diesem Zusammenhang.

