von Günther Töpfer

Wegen eines Überfalls im März auf einen Dönerimbiss in Pfullendorf sind drei junge Männer vor dem Landgericht Hechingen angeklagt. Der Vorwurf lautet auf versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung. Bei der Verhandlung am Montag zeigten sich zwei der Angeklagten weitgehend geständig. Das Verfahren wird am Donnerstag fortgesetzt.

Fortsetzung der Verhandlung Die Verhandlung wird am Donnerstag, 7. November, um 9 Uhr am Landgericht fortgesetzt. Vorgesehen war ursprünglich die Vernehmung von weiteren Polizeibeamten, die am Tatabend vor Ort im Einsatz waren. Die Anwälte der drei Angeklagten erklärten jedoch, dass man mit Zustimmung ihrer Mandanten auf die Vernehmung dieser Zeugen verzichten könne. Ob diese Zeugen noch gehört werden sollen, will das Gericht in Hechingen erst noch entscheiden.

Plan entsteht in einer Bar

Aus der von der Staatsanwaltschaft verlesenen Anklage ging hervor, dass zwei 19-Jährige, einer von ihnen ist noch Schüler, am Tatabend eine Shishabar in Meßkirch besucht hatten. Dort soll die Idee zu dem Überfall geboren worden sein. Beide sollen Alkohol getrunken haben und anschließend einen 20-jährigen Bekannten kontaktiert haben, damit er sie nach Pfullendorf fährt.

Täter mit Schreckschusspistole bewaffnet

Zur Vorbereitung auf den Überfall sollen sie sich schwarze Kleidung und Sturmhauben angezogen sowie sich mit einer Schreckschusspistole bewaffnet haben. Der Besitzer der Waffe blieb unklar.

Gerangel, Schüsse und Schläge folgen

In Pfullendorf angekommen, sollen die beiden 19-Jährigen den Fahrer angewiesen haben, auf einem Parkplatz zu waren. Dann seien die beiden zum Imbiss gegangen und sollen dabei in die Luft geschossen haben. Dort angekommen, trafen sie auf den 59-jährigen Inhaber und seinen 19-jährigen Sohn, die sie laut schreiend zur Herausgabe des Geldes aufgefordert haben sollen.

Der Überfall scheiterte jedoch, es kam zu einem Gerangel. Als der 59-Jährige beiden 19-Jährigen mit einem kurzen Besen auf den Kopf schlug, flüchteten diese ohne Beute. Sie wurden jedoch vom Sohn des Inhabers verfolgt, der einen der beiden zu Fall brachte.

In der Folge soll sich der Gestellte gewehrt und seinem Verfolger mit der Pistole auf den Kopf geschlagen sowie weitere Schüsse abgegeben haben. Nachbarn hielten den Mann schließlich fest, kurze Zeit später nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

Tatverdächtiger setzt sich zunächst ins Ausland ab

Der zweite Tatverdächtige, dem die Flucht zunächst gelang, setzte sich anschließend zu seiner Familie ins Ausland ab. Seine Identität fand die Polizei jedoch schnell heraus. Gegen den Schüler wurde Haftbefehl erlassen. Er kehrte nach Deutschland zurück und stellte sich der Polizei.

20-Jähriger bestreitet Tatbeteiligung

Auch dem dritten Tatverdächtigen, einem 20-jährigen Auszubildenden, kam die Polizei auf die Spur. Der junge Mann bestritt jedoch zunächst eine Tatbeteiligung und sagte, er habe nichts von einem geplanten Überfall gewusst. Später räumte er jedoch ein, dass er die Pistole auf der Fahrt nach Pfullendorf im Auto gesehen habe. Die Aussage des 19-jährigen Schülers, der sich ins Ausland abgesetzt hatte, belastet den 20-Jährigen ebenfalls.

Opfer glaubten zunächst an Fasnachtsscherz

Sowohl der Imbissinhaber als auch sein Sohn treten in der Verhandlung als Nebenkläger und Zeugen auf. Der Sohn des Inhabers berichtete dem Gericht, dass er zum Zeitpunkt des Überfalls zunächst an einen Fasnachtsscherz geglaubt habe. Er habe sofort gesagt: „Hier ist kein Geld.“ Außerdem habe er geblufft, als er zu einem der Täter gesagt habe, dass er ihn erkannt habe.

Sein Vater habe ihm dann auf arabisch gesagt, dass er den Tätern mit dem kurzen Besen auf den Kopf schlagen wird. Von dem Schlag mit der Pistole auf den Hinterkopf habe er eine Platzwunde erlitten, die im Krankenhaus mit vier Stichen habe genäht werden müssen.

Imbissinhaber wehrt sich mit Besen

Der Imbissinhaber berichtete dem Gericht, dass er zwei Pistolen gesehen habe, die er auch für echt gehalten habe. Da gerade Fasnacht gewesen sei, habe er jedoch zunächst ebenfalls geglaubt, die 19-Jährigen machen nur Spaß. Da sie vermummt gewesen seien, habe man nur die Augen sehen können.

Er habe eigentlich mehr Angst um seinen Sohn gehabt und da er gerade einen kleinen Besen in der Hand gehabt habe, habe er beiden Tätern damit auf den Kopf geschlagen.

Tat macht 59-Jährigem zu schaffen

Bei dem Gerangel sei er geschubst und im Zuge dessen verletzt worden. Er habe Schürfwunden und eine Verletzung am Finger erlitten. Eine weitere Folge des Vorfalls in seinem Imbiss seien Schlafprobleme gewesen.

19-Jährige entschuldigen sich vor Gericht bei Imbissinhaber und seinem Sohn

Die beiden 19-jährigen mutmaßlichen Täter zeigten sich in der Verhandlung weitgehend geständig. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich beim Imbissinhaber und dessen Sohn für ihren Überfall zu entschuldigen, den sie sehr bedauern würden.

Beide hatten in der Verhandlung auch ausgesagt, dass sie vor der Tat nicht nur reichlich Alkohol zu sich genommen, sondern dazu auch noch Kokain geschnupft hätten und ihre Tat aus einer Laune heraus entstanden sei.

Polizist macht Angaben zur Gefährlichkeit der Schreckschusspistole

Ein als Zeuge geladener Kriminalhauptkommissar berichtete dem Gericht, dass er bei dem zunächst flüchtigen Zweittäter im Rahmen einer Hausdurchsuchung zwar einen Waffenkoffer gefunden habe, aber keine zweite Waffe. Der Kommissar berichtete dem Gericht auch, dass man mit der beim Überfall eingesetzten Schreckschusspistole je nach Abstand durchaus schwere, ja sogar tödliche Verletzungen verursachen könne.