von SK

Pfullendorf – Tiere, Essen und Beziehungskisten sind genau das Ding von Fee Badenius und werden in einem Konzert mit ihr zu einem abendfüllenden Kulturhighlight. Die Singer-Songwriterin aus dem Ruhrgebiet machte auf ihrer Tour am Samstagabend im Café Moccafloor in Pfullendorf Station. „Die Fee„ landete beim Publikum mit ihrem Programm „Feederleicht„ treffsicher im Schwarzen. Nach kurzer Zeit hatte sich die kleine Person mit großer Persönlichkeit in die Herzen der Zuhörer gesungen. Begleitet wurde sie von ihrer dreiköpfigen Band, bestehend aus Kontrabassist Jochen Reichert, Pianist Johannes Still und dem Schlagzeuger Christoph Helm.

Aus Fee Badenius sprudeln nicht nur die eigenen Lieder und Texte, sondern auch eine kabarettistische Ader. Sie ist ein Quelle an Doppelattributen, die den Abend zu einem zweifach erlebenswerten Ereignis machten. Mit fröhlich-melancholischer Musik, herzig-traurigen und wahr-gedichteten Texten wirft sie nachdenklich-realistische Themen in den Raum, die zugleich amüsieren und berühren. Sie ist zuweilen auch knallhart, wie zum Beispiel in ihrem Lied „Was hab ich nur geliebt an deinem Gesicht“. Die Künstlerin weiß die ernüchternden Ergebnisse einer so direkten Frage so zuckersüß zu verpacken, dass ihr wohl selbst ein betroffener „Ex“ nur schwer böse sein kann. Gar nicht zimperlich und trotzdem mit gefühlvollen „Samthandschühchen“ geht sie auch mit Themen, wie Übergewicht, Selbstkritik, schlechten Angewohnheiten, falschen Entscheidungen und Niederlagen um. Locker-flockig schafft sie es musikalisch, beim Anblick von kleinen Schweinchen an leckere Schnitzel zu denken, eine Motte in einen Schmetterling zu verwandeln und aus einer eingeschlafenen Beziehung wahre Liebe zu machen. Sie lockt mit ihren Songs sowohl Ängste als auch Wohlgefühle aus ihren Verstecken, hängt sie an den musikalischen Nachthimmel, lässt sie wie Sterne erstrahlen und strahlt selber mit.

Erst im vergangenen Jahr nahm sie ihre zweite Karriere vollends in die Hand. Die scharfe Kurve von der Waldorflehrerin (2010 bis 2018) zur Sängerin, Liedermacherin und Musikkabarettistin hat sie gekriegt und konzentriert sich nun auf ihre Musik. Diese dockt stark an ihr eigenes Privatleben an. In ihren Liedern verpackt sie unter anderm ihren Heimatort, vergangene und große Lieben, seelische und leibliche Köstlichkeiten, Träume und Wünsche. Ein gutes Konzept, denn damit kreiert die charmante Künstlerin im Handumdrehen eine private, kuschelig-heimelige Atmosphäre zwischen ihr und ihrem Publikum. Und das trägt Früchte. Fee Bardenius ist bereits mehrfach mit Kleinkunstpreisen und Ehrungen ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie 2013 den Bochumer Kleinkunstpreis. Den ersten Preis beim WDR „Sounds Like Heimat“ bekam sie 2015 und den Publikumspreis des Dresdner Satire-Preises nahm sie 2017 mit nach Hause. Auch in mehreren TV-Formaten war sie schon zu sehen, darunter „Nuhr ab 18“, „Nightwash“ und „Ladies Night“. Seit Ende 2014 ist sie mit dem Kabarettisten René Sydow verheiratet.

Das Publikum war begeistert vom Auftritt der liebevoll-witzigen Fee und honorierte den schönen Abend mit viel Applaus. Ganz einfach kamen die vier Musiker nicht von der Bühne. Zweimal klatschten die Zuschauer den Bühnenakteuren eine Zugabe ab und bekam dadurch schon mal einen kleinen Ausblick auf das neue Programm von Fee Badenius und Band geschenkt und ein noch geheimes Lied vom neuen Album zu hören.