Pfullendorf – Türken und Aramäer stehen sich im Fußballduell direkt gegenüber vor 750 Besuchern in der Geberit-Arena. Die Zuschauerzahlen für dieses innerstädtische Derby übertreffen kühnste Erwartungen. So viel Interesse hat eine Partie der zehnten Spielklasse, in der Kreisliga B, in der Bodenseeregion bislang wohl kaum geweckt. Und die Türken sind ganz aus dem Häuschen. Jubel brandet auf, im Stehen bekunden sie Beifall für die eigenen Spieler. Als der Unparteiische Karsten Küpfer nach 97 Minuten die Partie abpfeift, haben sie knapp und glücklich mit 2:1 gewonnen.

Befürchtungen, es könnte wegen der unterschiedlichen Religionsgruppen – die Aramäer sind orthodoxe Christen, die Türken Muslime – Stress geben, bestätigen sich in keiner Weise. Auch Aramäer-Chef Corc Taraca betont unentwegt: „Bei der Gründung unseres Clubs ging es nicht um Religionsabgrenzung!“ Es geht überaus friedlich zu. Beide Landsmannschaften begrüßen sich mit freundschaftlichem Handschlag, manche umarmen sich. Die Veranstaltung genießt eher Volksfestcharakter, es werden landestypische Speisen und Getränke kredenzt. Auch orientalische Popklänge sind aus den Lautsprecherboxen zu hören. Viele sind zum ersten Mal in dieses Stadion gepilgert, wie Asiye Karaosmanoglu freimütig bekennt, sie ist Inhaberin einer Reinigungsfirma in der unteren Hauptstraße.

Auch die Sitz- und Stehränge links von der Tribüne waren von den Fußballfans beider Landsmannschaften dicht belagert. | Bild: Witt, Jürgen

Das enge Spiel hält alle Zuschauer – darunter auch ein paar deutsche Kiebitze – in Atem. Mit einem Freistoß aus 16 Metern gelingt Besfort Dobedolani nach 28 Minuten die Führung der Türken. Aber sie geraten wegen einer Ampelkarte nach einer halben Stunde in Unterzahl. Fortan heißt es: malochen. Bei den Aramäern, bei Hermes Kanoun & Co., will aber der Offensivknoten nicht platzen. Obgleich sie immer stärkeren Druck auf das gegnerische Tor erzeugen, performen sie unter ihren eigenen Möglichkeiten. Zwei Mal steht ihnen allein der Pfosten im Wege, bei zwei Toren wird auf Abseits entschieden. Zwischendrin halten eine vielbeinige Abwehr und der türkische Torsteher den Ball im Spiel. Erst in der 70. Minute gelingt Kaspar Abdulahad nach einer Eckballvorlage der Ausgleich per Kopf. Und dann folgt in der 91. Minute eine harte Strafstoßentscheidung: Arif Kedikli drischt den Ball zum 2:1-Siegtor in die Maschen und sieht „rot“ wegen seiner Zweikampfhärte nach 94 Minuten. Bis zum Schluss bleibt es äußerst turbulent, hüben wie drüben.

„Das tut weh, eine unnötige Niederlage“, resümiert der Vorsitzende des FC Aramäer, Corc Taraca, sichtlich enttäuscht über das Spielgeschehen. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir waren spielerisch überlegen, doch wenn du fünf Hundertprozentige nicht reinmachst, brauchst du hinterher über den Elfer nicht zu diskutieren.“

Überglücklich sind natürlich die Türken. „Jaaa“, ruft auch Türken-Vorständler Serdar Gümüs entzückt aus. Er steht mit seinem Mobilgerät am Spielfeldrand im steten Kontakt mit Sinan Gümüs. Dieser kann in der Türkei über einen Livestream das mitgefilmte innerstädtische Derby im Stadion verfolgen. Sinan Gümüs ist Profi bei Galatasaray Istanbul, er hat in seiner Jugend den Sprung über den TSV Aach-Linz und SC Pfullendorf zu den U 19-Junioren des VfB Stuttgart geschafft, schnürte dann beim VfB Stuttgart II (20012-14) die Kickschuhe, war deutscher U-20-Nationalspieler, ehe er bei Galatasaray seinen ersten Profivertrag unterschrieb: Mit bisher 92 Einsätzen und 29 Toren ist er hier unter den Türkischstämmigen das ganz große Idol. Der 24-Jährige hat nach dem Abpfiff dem Türkischen SV Pfullendorf spontan 1000 Euro in die Mannschaftskasse gespendet. „Es war ein hitziges Spiel, in dem alle Emotionen hoch gekommen sind“, bestätigen türkische Spieler. Auch Serdar Gümüs weiß, dass die Einsatzfreude ein Erfolgsfaktor war: „Wir haben es bewiesen: Wer stark kämpft, kann auch gewinnen!“

Zum Abschluss noch ein gemeinsames Bild mit türkischen und aramäischen Spielern nach einem denkwürdigen innerstädtischen Derby. | Bild: Witt, Jürgen

Aramäer wie Türken schwärmen über das phänomenale Zuschauerinteresse. „Die Atmosphäre war echt super!“ Trotz des hohen Spannungsgehalts und der engagierten Zweikämpfe, bleibt es auf den Rängen friedlich, kochen keinerlei Aggressionen hoch. Es ist dennoch viel lauter als bei Heimspielen des hier ansässigen SC Pfullendorf. Es wird rhythmisch geklatscht, Ein- und Auswechslungen werden mit viel Beifall bedacht. Die auf der rechten Hälfte der Tribüne sich platzierenden Türken wirken stimmgewaltiger, sie sind wohl auch in der Mehrheit. Linksseitig machen die Aramäer allerdings mehr Betrieb mit ihrem Tamburin, mit Rasseln, mit weiblichen Sprechchören und einer öfters initiierten La-Ola-Welle.

Innerstädtisches Derby Der Türkische SV Pfullendorf ist 1983 gegründet worden. Vor zwei Jahren hatte sich die Mannschaft wegen schmerzhafter Spielerangänge freiwillig aus der Kreisliga A zurückgezogen. Die Mannschaft ist multiethnisch, neben Türken spielen Deutsche, Kroaten, Griechen und Albaner mit.

Der FC Aramäer Pfullendorf besteht seit 2017. Corc Taraca wollte dem Hobby junger Aramäer eine Plattform geben. 50 Prozent der Kicker besaßen zuvor keinen Spielerpass. (jüw)

