Pfullendorf Pfullendorfer Stadtpfarrer fordert den Verzicht auf das Pflichtzölibat

Pfarrer Marthino Dias Mertola spricht beim Neujahrsempfang über die Vertrauenskrise der katholischen Kirche und fordert die Gleichstellung von Mann und Frau in der Kirche, eine zeitgemäße Sexualmoral und eine Machtverteilung in der Kirche. Ausdrücklich lobte er die Initiative „Maria 2.0“. Die einzelnen Bischofskonferenzen sollen frei bestimmen, was den Bedürfnissen ihres Landes oder ihrer Gegend entspricht, forderte Marthino Dias Mertola. Mehrfach wurde der Stadtpfarrer vom Applaus der Besucher des Neujahrsempfangs unterbrochen, dessen Vortrag auf eine überwältigende positive Resonanz stieß.