In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Konstanz und dem Polizeiposten Pfullendorf hat das Ordnungsamt im Juni erstmals Alkoholtestkäufe in verschiedenen Verkaufsstellen in Pfullendorf durchgeführt, informiert die Verwaltung. Nach dem Jugendschutzgesetz dürfen harte Alkoholika wie Branntwein und branntweinhaltige Getränke und Tabakwaren nicht an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. In anderen Städten des Landkreises wurden solche Kontrollen in der Vergangenheit bereits durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden zwei auswärtige Jugendliche einer Sigmaringer Schule eingesetzt, die bei allen Kontrollen ständig von Polizeibeamten in Zivil begleitet wurden. In einem ersten Durchgang hat man sich auf die Kontrolle von größeren Verkaufsstellen und Discountern beschränkt. Die Stadt hat bereits einige Wochen zuvor alle Verkaufsstellen sowie Tankstellen mit einem Hinweisschreiben nochmals auf die Regelungen des Jugendschutzgesetzes und auf die Möglichkeit von Testkäufen hingewiesen.

Es wurden insgesamt neun Betriebe überprüft. Die Bilanz der Testkäufe stellt sich leider als unbefriedigend dar. In vier von neun Betrieben mussten Beanstandungen bzw. Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt werden. Hier erhielten die Jugendlichen jeweils hochprozentigen Alkohol. Obwohl fast alle Betriebe über moderne Kassenanlagen verfügen, die beim Verkauf von hochprozentigem Alkohol die Verkäufer auf die Altersbeschränkung hinweisen und auch ein Stichtag ausgeben, an dem der Käufer mindestens geboren sein muss, wurde entweder das Datum auf dem Personalausweis falsch abgelesen oder das Alter gar nicht überprüft.

Bei den fünf Betrieben, wo es keine Beanstandung gab, wurde jeweils nach der Alterskontrolle die Abgabe von hochprozentigem Alkohol versagt. Die Behörden sind vom Ergebnis der Kontrollen sehr überrascht und sehen noch Handlungsbedarf beim Jugendschutz. Hier müssen Betriebe und Verkaufspersonal noch weiter aufgeklärt werden. Das Ordnungsamt und der Polizeiposten werden aufgrund der Ergebnisse auch in absehbarer Zukunft erneut Alkoholtestkäufe durchführen.

