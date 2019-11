Wirtschaftlichen Totalschaden diagnostizierte die Polizei an einem Volvo, der Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf der K 8272, Höhe Hahnennest, gegen einen Telefonmast prallte. Dieser wurde laut Polizeibericht so stark beschädigt, dass er nur noch durch ein Kabel gehalten wurde. Ein 34-jähriger Volvo-Fahrer, der in Fahrtrichtung Waldbeuren unterwegs war, hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war eine rechtsseitige Anhöhe hinauf gefahren. Dort prallte das Auto gegen einen Telefonmast. Die Feuerwehr musste den Mast fachgerecht sichern. Der entstandene Gesamtschaden steht noch nicht fest.