Wenn Schauspieler lesen, ist das immer ein Erlebnis –, zumal wenn es sich um einen so bekannten wie Miroslav Nemec handelt, den viele aus dem Münchner Tatort kennen. Dort spürt er seit 1991 als Kommissar Ivo Batic Verbrecher auf. In seinem neuesten und zweiten Krimi stolpert der Autor als Ich-Erzähler mitten in einen Kriminalfall, den er lösen muss, um seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das Publikum im voll besetzten Saal des Kolpinghauses hing gebannt an seinen Lippen und lauschte der gut bekannten Stimme, die emotional und lautmalerisch differenziert jede Person innerhalb des Krimigeschehens lebendig werden ließ.

Nachdem alle Besucher bereits gegangen waren, setzte sich Miroslav Nemec im Kolpinghaus nochmals für einen Song ans Klavier. | Bild: Isabell Michelberger

„Das ist ja ein Empfang“, freute sich Miroslav Nemec über den kräftigen Applaus, als er die Bühne im Saal des Pfullendorfer Kolpinghauses betrat. „Ich bleibe hier“, wandte er sich schmunzelnd an sein Sympathie bekundendes Pfullendorfer Publikum. Als Erstes erzählte er, wie er zum Schreiben kam. Horst Wörner vom Hess-Verlag in Bad Schussenried habe ihn darauf angesprochen, ob er nicht eine Biografie schreiben wolle. Das habe er zuerst abgelehnt, weil er sich noch zu jung dafür gefühlt habe.

Nach dem Kick gesucht

Später habe er sich aber doch dazu durchgerungen, um die Erinnerungen für seine Töchter zu bewahren. Da er die Biografie jedoch mit einem anderen Verlag realisierte, sei Wörner wieder auf ihn zugekommen und habe gesagt: „Mit mir muss du jetzt auch was machen.“ Sie hätten verschiedene Vorschläge diskutiert und sind beim Krimi gelandet. „Ich habe dann nach dem Kick gesucht“, erzählt Nemec von der Suche nach der zündenden Idee.

Eine lange Reihe von Besucherinnen und Besuchern der Lesung stellte sich an, um Bücher von Schauspieler Miroslav Nemec signieren zu lassen. | Bild: Isabell Michelberger

Bereits in seinem ersten Krimi „Die Tote von der Falkner-Alm“ nimmt er sich als Ich-Erzähler selbst auf den Arm. Und auch im zweiten Krimi „Kroatisches Roulette“ schlittert Miroslav Nemec in eine heikle Situation, die in allerhand verbrecherische Verstrickungen mündet. Ob das eine bewusste Falle ist oder ob Nemec als Protagonist des Geschehens per Zufall in Unannehmlichkeiten gerät, das erfuhr das Publikum an diesem Abend nicht.

Während dem Signieren posierte der Schauspieller immer wieder mit Gästen der Lesung für ein privates Foto wie hier mit Sabine Quednau aus Sauldorf-Bichtlingen. | Bild: Isabell Michelberger

Ausdrucksstark und sich stimmlich in jede Rolle versetzend, las Miroslav Nemec zuerst die Szene vor, die den Ich-Erzähler in seinem Heimatland aus seinem gemütlichen Leben herauskatapultiert. In Rijeka/Kroatien zieht sich eine schöne Frau in seinem Hotelzimmer aus, um ihn zu einem sexuellen Abenteuer einzuladen. Während seiner Abwehr und dem Versuch, die Frau wieder etwas zu verhüllen, wird er fotografiert. Das Problem dabei ist, dass die Fotografie, die ihm später zu Erpressungszwecken zugesandt wird, eine völlig andere Aussage transportiert: Das Bild vermittelt den Eindruck, als wolle er die Frau vergewaltigen. Deshalb fühlt er sich gezwungen, sich mit dem Erpresser zu treffen, um die Sache alleine aus dem Weg zu räumen. Als er die „Verführerin“ aufsucht, die sich als Stunt-Frau herausstellt, ist sie tot – gerade ermordet. Auf diese Weise gerät der Ich-Erzähler nicht nur in den Verdacht, sie vergewaltigt, sondern auch sie getötet zu haben.

Lange Schlange beim Signieren

Die Umgebung, in welcher die Krimihandlung geschieht, kennt der Autor Miroslav Nemec offenbar gut. Es ist sein Wohnort München und sein Heimatland Kroatien. Anschaulich beschreibt er die dortige Atmosphäre, die visuellen Eindrücke und beispielsweise die Begegnung mit dem Jugendfreund Drago, der – im Buch zumindest – Polizeichef von Rijeka ist. Ein weiteres Markenzeichen des bekannten Schauspielers ist der Humor, der überall durchdringt, und der Sinn für das Dramatische, gespeist durch die reichhaltige Tatort-Erfahrung. So ließ die letzte Szene, die er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern präsentierte, alle Wege offen. Da nun viele wissen wollten, wie es weitergeht, war die Schlange am Büchertisch und danach beim Signieren lang.