von Robert Reschke

Der Siebenbürgisch-Sächsische Brauchtumsverein Pfullendorf hatte zu Tanz, Musik und Unterhaltung geladen. Und die Mitglieder und Gäste ließen sich nicht zweimal bitten und sind zahlreich in die Schlossgartenhalle in Aach-Linz gekommen. Schon kurz nach Beginn waren sämtliche Plätze besetzt und die Verantwortlichen mussten immer wieder neue Tisch- und Stuhlreihen aufbauen.

Pfullendorf Brauchtums-Verein will Traditionen aus Siebenbürgen bewahren Das könnte Sie auch interessieren

„Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, freute sich Otto Wagner, der Vorsitzende des Vereins. „Dies kam für uns umso überraschender, als der Zuspruch in den vergangenen Jahren immer mehr nachgelassen hatte“, ergänzte Manfred Schuster, der stellvertretende Vorsitzende. Und dermaßen überrascht waren auch nach kürzester Zeit die beliebten Krautwickel an der Essentheke vergriffen. Aber hungrig musste keiner bleiben, denn mit ausreichend Scheiben Schmalzbrot wurden die Gäste dann mit einem Mitternachtssnack entschädigt. Zuvor erhielten die Gäste schon beim Eintritt in die Halle einen Begrüßungstrunk. Während die Damen meist dem Himbeerlikör zusprachen, stand noch ein Zwetschgenwasser zur Auswahl.

Band bringt eigenen Fan-Tross mit

Dermaßen eingestimmt war es nur noch ein kleiner Schritt zur Tanzfläche vor der Bühne. Schon mit den ersten Klängen von „Andreas Hammerschmidt und den Schlagerbengels“ strömten die Tanzwütigen zur Bühne, um ausgiebig das Tanzbein zu schwingen. Die Band hatte sogar ihren eigenen Fan-Tross mitgebracht, der es sich auf der Bühne hinter ihren Idolen gemütlich gemacht hatte. Die Live-Musik mit deutschen Schlagern und auch Eigenproduktionen ließ kaum einen Gast auf seinem Platz zurück. Vielleicht trug aber auch die Damenwahl am ganzen Abend zum Tanzvergnügen bei. Dafür mussten die Gäste aber auf das Vergnügen der obligatorischen Brauchtumstänze verzichten. Geschwächt durch einige Trauerfälle verzichteten die Tänzer auf eine Vorführung in diesem Jahr. Die Fahne mit den sieben Burgen prangte jedenfalls vor der Bühne und die Gäste genossen bis weit nach Mitternacht die Musik und das Tanzvergnügen ausgiebig.