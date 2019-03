Die Grillhütte am Neidling wurde am Sonntag unter einer mächtigen Buche begraben und komplett zerstört. Schuld daran war das Sturmtief „Eberhard“.

Hier werden in Zukunft keine Zwetschgen mehr wachsen: Am Sonntagabend schmiss der Sturm in einem Pfullendorfer Garten diesen alten Baum um. | Bild: Kirsten Johanson

Nach einem sturmgebeutelten Rosenmontag und Narrenbaum-Notfällungen zu Wochenbeginn hatte es das Wochenende erneut in sich. Die Meteorologen sprachen von „markantem Wetter“, das eine Stufe unter der amtlichen Unwetterwarnung rangiert.

Einige Funkenfeuer wurden abgesagt

Markant bedeutet, dass das Wetter nicht ungewöhnlich, aber gefährlich ist. Jüngst sorgte nach "Dragi" also "Eberhard" für Turbulenzen. Mobile Verkehrsschilder kippten um, im Radio wurde vor umstürzenden Bäumen gewarnt und es kam zu Störungen im Bahnverkehr. Witterungsbedingt wurden vor allem im Allgäu und am Bodensee einige Funkenfeuer abgesagt.

Sturmböen haben einzelne Bäume entwurzelt oder abgeknickt. | Bild: Siegfried Volk

Während der Feldberg von Orkanböen heimgesucht wurde, verlief der Sturm in der Region Pfullendorf noch glimpflich. In den städtischen und spitälischen Wäldern hielten sich die Schäden in Grenzen. „Ich bin am Montagmorgen schon verschiedene Distrikte abgefahren, aber es gab nur Einzelwürfe“, sagte Revierleiter Dieter Manz gegenüber dem SÜDKURIER.

Kein Vergleich also zu den Orkanen Wiebke (1990), Lothar (1999) oder Kyrill (2007), die ganze Flächen abrasiert hatten. Kyrill hatte mit Windgeschwindigkeiten bis zu 225 Stundenkilometer Angst und Schrecken verbreitet.

Grillhütte seit 1988 von Sturmschäden verschont

Überrascht war Manz jedoch angesichts der komplett zerlegten Grillhütte, die Eigentum der Stadt ist und seit ihrem Bestehen 1988 von Sturmschäden verschont geblieben war. „Es muss ein starker Wirbel in die rund 30 Meter hohe und gesunde Buche reingefahren sein. Der Boden ist nicht aufgeweicht, und dennoch hat es den Baum total entwurzelt.“ Normalerweise erwische es eher Nadelbäume wie flachwurzelnde Fichten.

Beim Sturm sollten Menschen den Wald meiden

Manz appelliert an alle Spaziergänger und Jogger, den Wald bei Sturm zu meiden. Es besteht Gefahr von Astbruch. „Ab Windstärke fünf, sechs auf jeden Fall draußen bleiben! Es ist äußerst gefährlich. Auch unsere Forstarbeiter gehen zur Beseitigung von Sturmschäden erst wieder in den Wald, wenn es nicht mehr stürmt.“

Ivonne Roth wehrt die Flocken mit ihrem großen Schirm ab. | Bild: Kirsten Johanson

Für die Feuerwehr Pfullendorf war die Zahl der Einsätze überschaubar, wie Kommandant Dieter Müller berichtete. Am Mühlsteigle war ein Baum auf die Gleise gestürzt, den die Feuerwehr entfernte. Die Pfullendorfer Drehleiter war in Ostrach im Einsatz, wo an einem Kamin die Verkleidung wegzufliegen drohte. Sein einschneidendstes Erlebnis in Sachen Sturm sei Lothar gewesen. "Damals war das Dach des Polizeigebäudes weggeflogen", sagt er.

Was den Funken am Seepark anging, waren die Feuerwehrleute zwar sensibilisiert, aber spezielle Vorsichtsmaßnahmen seien nicht getroffen worden. In Denkingen, wo der noch nicht fertiggestellte Funken in der Nacht mutwillig angezündet und am nächsten Morgen nochmals neu aufgebaut wurde, positionierte die Feuerwehr sicherheitshalber ein Löschfahrzeug. Ruhig ging es bei der Feuerwehr in Herdwangen-Schönach zu, so Kommandant Hubert Specker. Lediglich auf der L 195 an der Grenze zu Owingen musste die Feuerwehr mit der Motorsäge einen großen Ast aus dem Weg räumen.

Sturmtief "Franz" ist im Anmarsch

Auch für Mittwoch besteht Sturmgefahr. Das neue Sturmtief "Franz" ist im Anzug. Dann heißt es wieder: „ Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“