von Robert Reschke

"Verein für jedes Alter"

Gerda Gebert, Vorsitzende des Turnvereins , fasste das umfassende Statistikgebäude des zweitgrößten Vereins in Pfullendorf in wenige Worte: "Wir sind ein Verein für jedes Alter." Sie bezog sich dabei auch auf das Bild, das sich Abend für Abend in der Sporthalle zeigt. "Ob alt oder jung – es war Leben in der Halle", schilderte sie den Eindruck, den neue Mitglieder auf den ersten Blick erfahren. Der Verein hat aktuell 1414 Mitglieder. Davon sind 454 Kinder und Jugendliche, die sich auf insgesamt zwölf Abteilungen verteilen. "Größte Hochachtung, vor dem was sie tun", würdigte Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm das Engagement des Vereins für die Bürgerschaft.

Seit 70 Jahren Mitglied

Und dieser bunte Eindruck zeigte sich auch in den anschließenden Ehrungen, die der Verein im Haus Linzgau durchführte. 26 Mitglieder erhielten für 15 Jahre, 17 Mitglieder für 25 Jahre und ach Personen für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft eine Auszeichnung. Dazu kamen noch Wolfgang Bosch, der seit 60 Jahren dem TVP die Treue hält, und Karl Hiestand ist gar seit sieben Jahrzehnten als Mitglied dabei. Eine ganz besondere Auszeichnung gab es für Elli Schweikart. Sie erhielt für ihre besonderen Leistungen die Ehrenmitgliedschaft. "Eine solche Auszeichnung kommt nicht jedes Jahr vor", hob die Vorsitzende diese besondere Ehrung hervor. Ihr Amtsvorgänger Erhard Nowack wurde vom Deutschen Turnerbund mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Verein hat Kinderschutzsiegel

Das Tagesgeschäft des Vereins wurde 2018, neben den sportlichen Aktivitäten, maßgeblich von der Umsetzung von Schutzmaßnahmen geprägt, wie die Vorgaben des Datenschutzes. Dazu wurde die Homepage "SSL"-verschlüsselt, und Richard Roth hat die Qualifizierung zum Datenschutzbeauftragten absolviert. Beim Kinder- und Jugendschutz wurden wesentliche Schritte umgesetzt. Heike Müller und Stephanie Grießhaber, die auch als Vertrauenspersonen fungieren, haben dieses Projekt federführend in die Hand genommen und erfolgreich gestaltet. Für vorbildlichen Kinderschutz erhielt der TVP bekanntlich das Kinderschutzsiegel des Landkreises Sigmaringen. "Wir sind hier ganz gut aufgestellt", freute sich die Vorsitzende über das bisher Erreichte.

Finanziell gut aufgestellt

Lob gab es auch für monetären Tätigkeiten, denn das Vereinsvermögen konnte im zurückliegenden Jahr wieder deutlich gesteigert werden, wie die Vorsitzende berichtet, die den Bericht der erkrankten Kassiererin Claudia Six vortrug. Allerdings seien für 2019 auch schon bereits einige Geräteanschaffungen geplant. Mit dem Turnerball ist man nicht so ganz glücklich, hatte man die Fasnetsveranstaltung in kleinerem Maßstab in die Gaststätte "Lamm" verlegt. Das Problem sei, wie andernorts auch, die fehlende Bereitschaft an der Mithilfe sowie der Mitwirkung am Programm. "Sollte die Situation sich nicht verbessern, ist die Zukunft des Balls sehr ungewiss", meinte Gerda Gebert.

Kassiererin hört 2020 auf

Problemlos wurden die Wahlen durchgeführt. Gebert wurde für zwei weitere Jahre als Vorsitzende bestätigt, und auch Kassiererin Claudia Six legt noch ein Jahr drauf. Für sie muss allerdings nach einer Nachfolge Ausschau gehalten werden. Als Pressewartin gab Ingrid Strobel den Staffelstab an Heike Müller weiter. Anita Rupp, die die Mitgliederverwaltung betreut und Birgit Spähler, die auch die Veranstaltungen managt, sind gleichfalls weitere zwei Jahre mit dabei.

Verein Der Turnverein Pfullendorf hat seine sportlichen Aktivitäten in zwölf Abteilungen gegliedert. Von den 1414 Mitgliedern sind 454 Kinder und Jugendliche. Der Mitgliederstand bei Aikido beträgt wie beim Badminton 33. Die Abteilung Turnen hat 958 Mitglieder, die Handballer 306, die Herzgruppe 63, Judo 71, die Leichtathletik 20 und die Schwimmer zählen 28 Mitglieder. Mit zehn Aktiven ist die Volkstanzgruppe die kleinste Abteilung, die Volleyballer haben mit 20 doppelt so viele Mitglieder, und beim Taekwondo sind es 39 Mitglieder. (ror)