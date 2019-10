von Karlheinz Fahlbusch

Die Resonanz auf den Aufruf des Seniorenforums zu einer Stadtbegehung war schwach. Nur ein paar Interessierte waren bereit, einige Stunden Zeit zu opfern, um sich vor Ort Problemstellen in der Stadt anzuschauen. Problemstellen, die für Menschen mit Einschränkungen, für Rollator- und Rollstuhlfahrer, aber auch für Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, das Gehen in der Stadt erschweren.

Wer schlecht sieht, der wird hier möglicherweise stolpern. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Die kleine Gruppe um Seniorenbeauftragte Ruth Schuttkowski machte sich mit Harald Belz auf den Weg. Der ist ehrenamtlicher Moderator beim Projekt „Sicherheit für Senioren“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) und machte unmissverständlich deutlich: „Was für Senioren Probleme verursachen kann, das trifft auch viele andere Bevölkerungsgruppen.“

Das machte auch der Blick vom Hotel „Krone“ in Richtung Oberes Tor deutlich. Hohe Bordsteinkanten und zu schmale Gehwege sorgen nicht für Sicherheit. Und Pflastersteine, die aus dem Boden schauen, schon gar nicht. Den Durchgang bei der Sparkassenfiliale bewerteten alle Teilnehmer als völlig ungeeignet: zu steil und zu schmal. Mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen könne man den, trotz der vorhandener Rampen, nicht benutzen.

Wie soll man mit einem Rollator hier drüber kommen? | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Dass die Qualität der Bodenbeläge in der Innenstadt nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht, das trifft nicht nur Pfullendorf. So wurde mehrfach der Wunsch nach einer „Rolli-Spur“ in der Fußgängerzone geäußert. Einig war man sich, dass eine Einbahnregelung in allen Innenstadtstraßen neue Möglichkeiten der Parkierung schaffen könne und damit auch die Möglichkeit, Gehwege zu verbreitern. Besser noch: In der jetzigen Form sollten sie komplett abgeschafft werden. Ebenerdig und trotzdem vom Autoverkehr getrennt sollten sie sein.

Wunschliste Die Teilnehmer der Stadtbegehung waren sich einig, dass die Hanglage ein großes Problem sei. Umso mehr müsse man darauf achten, dass es keine zusätzlichen Erschwernisse gebe. Vorgeschlagen wurde die sukzessive Absenkung von Gehwegkanten und die Schaffung einer „Rolli-Spur“ in der Fußgängerzone. Wichtig sei die baldige Verbesserung von Gefahrenpunkten. Lockere Pflastersteine und Löcher in den Bodenbelägen bedeuten für Menschen, die nicht mehr so gut sehen, eine große Gefahrenquelle. Noch mehr Sitzgelegenheiten im Innenstadtbereich und mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder werden als sehr hilfreich angesehen, wenn es um die Aufenthaltsqualität gehe. Am Busbahnhof wünscht man sich abschließbare Fahrradboxen, da immer mehr Senioren mit dem Pedelec unterwegs seien und auch den Regiobus benutzen. Die teuren Zweiräder will aber kaum jemand am Busbahnhof abstellen. Eventuell könne man in die Boxen auch Ladestationen integrieren, wie etwa in Bad Saulgau. Eine öffentliche Toilette, die währen der Betriebszeiten der Busse geöffnet hat, sei unbedingt erforderlich. Zudem müsse man in den Innenstadtstraßen die Geschwindigkeitsbegrenzungen noch mehr überwachen. Autofahrer seien oft rücksichtslos gegenüber Fußgängern.

Das Parkhaus in der Uttengasse ist mit seinen breiten Auffahrten etwas besonderes in der Region. Die Handhabung mit den Parkscheinen widerspreche dem aber wieder. Lob gab es auch für den Aufzug in Richtung Marktplatz. Aber: „Wie soll ein Rollstuhlfahrer die Feuerschutztüren bei den Parkdecks öffnen?“, fragte Belz. Dass noch in diesem Jahr der Aufzug am Alten Kloster in Betrieb gehen soll, das freute besonders Friedrich Henning.

Markierte Stellen auf den Radspuren gibt es nicht überall in der Region. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Der Ehrenvorsitzende des VdK-Ortsverbands hat sich viele Jahre für eine solche Hilfe eingesetzt. „Echt gut“, lautete auch die Einschätzung für die Radspuren mit der farblichen Kennzeichnung von Gefahrenstellen. Warum eine solche Spur in der Martin-Schnell-Straße aber abrupt endet, sei nicht nachvollziehbar. Man sehe sich dort unvermittelt von parkenden Autos behindert.

Ein idyllisches Plätzchen am Obertor. Mit Rollator aber nur sehr schwer zu erreichen. Ein Absenken oder Abfräsen der Gehwegkante könnte hier viel bewirken. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Behindert werden Rollator- und Rollstuhlfahrer, wenn sie die idyllische Ecke mit dem Brunnen und der Bepflanzung beim Obertor nutzen wollen. „Da kommt keiner hoch“, war man sich einig. Zu hoch seien die Steine der Abgrenzung zum Fußweg. Wie an vielen anderen Stellen in der Stadt schlug Belz hier das Absenken oder Abfräsen vor. „So etwas hat der Bauhof schnell gemacht“, lautete seine Einschätzung. Dass das auch immer wieder geschieht und das Stadtbauamt schon eine ganze Menge in die Wege geleitet hat, wurde sehr positiv vermerkt.

Tolle Lösung: In der Roßmarktgasse kann man sehr gut von der Straße auf den Gehweg wechseln. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Komplettmaßnahmen in der ganzen Stadt „auf einen Schlag“ seien nicht möglich. So wurde auch der Gehweg bei der Friedhofskapelle wieder in einen Zustand gebracht, der Fußgänger und Menschen mit Einschränkungen freut. Wenig Freude dagegen hat man „An der Mauer“, wie Karla Ancane bestätigte, die zufällig aus der Garage im Kik-Gebäude kam. „Ich muss mit dem Aufzug in die Garage fahren und dann durchs Tor auf die Straße, weil ich mit meinem Rollator den Hauseingang nicht bewältigen kann“, erzählte sie.

Thomas Wagner (SWR 4) befragt Harald Belz vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Mittlerweile war Thomas Wagner von SWR 4 zur Gruppe gestoßen. Er hatte von der Aktion erfahren und war total begeistert. Beim Blick in die Heiligenberger Straße wurde einmal mehr deutlich, dass hier etwas getan werden muss. Doch auch dort gibt es Positives zu entdecken. Wer von der Roßmarktgasse auf den Gehweg möchte, der findet dort einen perfekten und barrierefreien Übergang.

Als Gehweg kann man diese Stelle nicht bezeichnen. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

„Wenn man jetzt zum Restaurant noch etwas wegen der Treppen machen würde, dann wäre auch das super“, befand ein Teilnehmer. Die Roßmarktgasse kennt keine Bürgersteige und wurde als ausgezeichnetes Beispiel für eine barrierefreie Straße gewertet. Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wird die Seniorenbeauftrage Ruth Schuttkowski mit Bürgermeister Thomas Kugler und Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter besprechen.