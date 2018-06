Zwei Mal stellte ein frisch ernannter Unteroffizier in der Staufer-Kaserne im Herbst 2016 seinen Zimmerkameraden aus Spaß mit scharfem Kommando ins "Achtung" und zückte bei einem Vorfall sogar die Handykamera. Was sich vor dem Amtsgericht Sigmaringen zu Beginn wie die Beschäftigung mit einer Bagatelle anhörte, gewährte im Laufe der Verhandlung interessante Einblicke in den Soldatenalltag, getreu dem Motto, dass es auch bei Menschen in Uniform menschelt. Zackig präsentierte sich der aus Berlin angereiste 29-jährige Beschuldigte, der wegen Missbrauchs der Befehlsgewalt einen Strafbefehl bekommen und dagegen Widerspruch eingelegt hatte. Auf Anraten seines Strafverteidigers, der nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, verweigerte er alle Angaben zu seiner eigenen Person, übernahm dann aber selbst mit Vehemenz seine eigene Verteidigung. Mehrere Leitzordner mit Schriftsätzen hatte er ausgebreitet, darunter auch Vernehmungsprotokolle des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) vom Frühjahr 2017. Damals schwappte bekanntlich die Empörungswelle über die Staufer-Kaserne hinweg, nachdem vermeintliche Missbrauchsfälle publik geworden waren. In diesem Zusammenhang fanden umfangreiche Befragungen der kasernierten Soldaten statt und bei dieser Gelegenheit hatte ein 21-jähriger Zeitsoldat von den Kommandovorfällen erzählt, was wiederum Ermittlungen nach sich gezogen hatte.

Um die Mittagszeit habe ihm der frisch beförderte Unteroffizier in der Stube unvermittelt das Kommando "Achtung" gegeben und auf Nachfrage versichert, dass er diesen Befehl ernst meine. Abends habe sich das Prozedere wiederholt, wobei der Beschuldigte ein Handyfoto für seine Freundin machen wollte, womit er einverstanden war. Später habe er das mehreren Kameraden erzählt, berichtete der Zeitsoldat ruhig über das Geschehen und ließ sich auch von der energischen Befragung seines einstigen Stubenkollegen nicht beirren. Immer wieder hakte dieser nach, ob das bis zum Vorfall eigentlich gute Verhältnis zwischen den beiden auch später Bestand hatte und verwies auf eine Vielzahl von Whatsapp-Nachrichten, die er von dem 21-Jährigen erhalten hatte. Er wollte als Neuling keinen Ärger, erklärte der Zeuge, dass für ihn die Aufrechterhaltung einer Whatsapp-Konversation nicht gleichbedeutend mit einem privaten Freundschaftsverhältnis sei. Der Unteroffizier habe sich vom Großteil des Zuges distanziert, erklärte der Zeuge, was dieser bestätigte und deshalb habe er Versetzungsanträge gestellt. Dann traten drei ehemalige Teilnehmer des damaligen Lehrgangs in den Zeugenstand. Alle drei aktiven Soldaten bestätigten, dass sich die Unteroffiziere nach Bekanntwerden des Vorfalls getroffen und den Beschuldigten zur Rede gestellt hätten. "Er hat das Geschehen bestätigt und versichert, dass so etwas nie wieder vorkommt", erklärte das Trio übereinstimmend. Auf Nachfrage von Richterin Elisabetta Carbotta bestätigten alle Zeugen, dass der Beschuldigte keinesfalls von der Konfrontation mit den Vorwürfen überrascht war. Deutlich wurde auch, dass es über das Dienstliche hinaus, keine Beziehungen zwischen den Beteiligten gab und die Unteroffiziere beschlossen hatten, die Angelegenheit intern zu regeln und keinen Vorgesetzten einzuschalten. Als letzte Zeugin erklärte die gleichfalls aus Berlin angereiste Lebensgefährtin des Beschuldigten, dass sie von den Vorfällen nichts mitbekommen und auch das ominöse Handyfoto nicht erhalten habe.

Wären die Vorwürfe damals falsch gewesen, hätte sich der Beschuldigte beim damaligen Unteroffizierstreffen sicher gewehrt, attestierte Staatsanwalt Schneider seinem Gegenüber Wortgewalt und ein selbstbewusstes Auftreten, was dieser selbstsicher auch bestätigte. "Es gab kein Komplott gegen Sie", forderte der Anklagevertreter eine Geldstrafe von 1500 Euro wegen zweifachem Missbrauchs der Befehlsgewalt. Er habe von dieser Unteroffiziersversammlung erst Monate später aus den Akten erfahren, erwiderte der Beschuldigte und bescheinigte seinen damaligen Kameraden eine gewisse Respektlosigkeit, ja Insubordination gegenüber seiner Person. Mit Hinweis auf die MAD-Protokolle erklärte der 29-Jährige, dass er Scheinerschießungen ebenso gemeldet habe, wie die Tatsache, dass zu einem Kameradschaftsabend eine Nichtsoldatin in die Staufer-Kaserne geschmuggelt worden war. Nach seiner Überzeugung wurde bei den Zeugenaussagen der drei Lehrgangsteilnehmer die Deckungsabsicht deutlich und er wahrheitswidrig belastet. Richterin Elisabetta Carbotta folgte in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen a' 50 Euro.

Befehl und Kommando Befehl ist der militärische Begriff für eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise, allgemein oder für den Einzelfall und mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt. Vor der Erteilung eines Befehls hat der befehlende Vorgesetzte zu prüfen, ob sein Befehl rechtmäßig, zweckmäßig und angemessen ist. Wenn der Befehlende nicht Vorgesetzter des Befehlsempfängers ist besteht keine Gehorsamsverpflichtung, der Nichtbefehl muss nicht ausgeführt werden. Befehle können nicht nur schriftlich oder mündlich erteilt werden. Auch Hand-, Licht- oder Flaggenzeichen, Signale mit Trompete oder Trillerpfeife oder beliebige andere, jedoch zuvor bekannt gegebene Symbole oder Zeichen können als Befehl gelten. In Friedenszeiten hat übrigens laut Grundgesetz (Artikel 65a) der Bundesminister der Verteidigung die Befehls- und Kommandogewalt inne. Sobald der Verteidigungsfall festgestellt wird, geht die Befehls- und Kommandogewalt auf den Bundeskanzler über. (siv)

