von Stefanie Lorenz

„Wir sind zusammengewachsen“

Es war ein Abend mit tief bewegenden Momenten; eine emotionale Abiturfeier, bei der Freude, Rührung und auch Schmerz ihren Platz hatten. 60 Absolventen erhielten von Schulleiterin Anette Ebinger und ihrem Stellvertreter Achim Prinz ihre Zeugnisse. Annelie Fleig schloss mit der Note 1,1 als Beste ab.

Bei der Abiturfeier am Freitagabend gestalteten die 60 Absolventen zwei tolle Bühnenauftritte. Hier mit ihren witzigen Instrumenten, den Boomwhackers. | Bild: Lorenz, Stefanie

„Wir sind gewachsen und zusammengewachsen“, sagte Scheffelpreisträgerin Katrin Restle in ihrer Ansprache. Restle spannte einen Bogen von den Protagonisten aus den Werken „Faust“, „Der Steppenwolf“ und „Der Goldene Topf“ zu den Schülern. „Auch wir sind auf der Suche der Selbstfindung“, resümierte sie. Restle gönnte den Zuhörern einen Einblick in das, was die Abiturklasse bewegt hat. „Wir teilen viele schöne, aber auch schmerzliche Erinnerungen“, sagte sie. Mit einem Schmunzeln blickte sie auf die Abiturfahrt mit fehlendem Bus zurück. Mit Trauer hingegen erzählte sie vom Tod eines Mitschülers im Herbst. Doch gerade in dieser schweren Zeit seien sich alle ein Stück weit näher gekommen.

„Ordentlich durchgeschüttelt“

Sie ist die Beste: Anneli Fleig (Mitte) erreichte beim Abitur die Traumnote 1,1. Mit ihr freuten sich Schulleiterin Anette Ebinger und ihr Stellvertreter Achim Prinz. | Bild: Lorenz, Stefanie

„Die Tage im Herbst haben uns ordentlich durchgeschüttelt“, betonte auch Schulleiterin Annette Ebinger. Doch als Schulgemeinschaft habe man die schwere Zeit gemeistert. Ebinger hatte ihre geschliffene Rede unter die Überschrift „Alles Leben ist Problemlösen“ gestellt – Titel einer Sammlung von Essays von Sir Karl Raimund Popper. Die Stufe habe bewiesen, so Ebinger, dass sie lebenstüchtig sei und keine Angst vor neuen Herausforderungen zu haben brauche. „Ich erwarte von Euch, dass Ihr Euch aufmacht zu neuen Ufern, einbringt in die Gesellschaft, Verantwortung übernehmt und nicht zu klein denkt oder zu kurz springt!“, rief sie den Abiturienten zu. Auch Peter Schramm, der für die Stadt Pfullendorf sprach, forderte zu Mut und Zuversicht auf. „Jetzt steht Ihnen die Welt offen“, betonte er. Die Stadt sei stolz auf ihre Abiturienten.

Witzige und bewegende Momente

Den Sozialpreis überreichte Philipp Dürr vom Verein der Ehemaligen (Zweiter von links) an Miriam Amsih, Katrin Restle und Johannes Blum (von links). | Bild: Lorenz, Stefanie

Mit Unterstützung von Musikern, wie etwa Christoph Dorn und Jonas Huurdeman, sorgten die Abiturienten für schöne Klänge, zum Beispiel mit den Boomwhacker-Instrumenten. Emma Schorer spielte ein bewegendes Klavierstück in Erinnerung an ihren verstorbenen Mitschüler. Witzig und doch anrührend waren die Worte der Elternvertreter Sandra Reddemann und Bernhard Oberdörffer, die mit Augenzwinkern, aber auch leiser Wehmut den Weg der Kinder von der fünften Klasse bis zum Abitur Revue passieren ließen. „Wir sind dankbar dafür, diese aufregende, inspirierende und erfüllende Zeit miterleben zu dürfen“, sagte Reddemann. Den Rat eines Schulleiters – nämlich keines Geringeren als Albus Dumbledore von Harry Potters Zauberschule Hogwarts – gab Oberdörffer den Abiturienten mit auf den Weg: „Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind“.

Die Schüler Felix Kremnitzer und Julian Yaman erinnerten sich mit viel Humor an ihre ersten Tage am Gymnasium im Jahr 2011 (“Sind wir jetzt erwachsen?“). Bis hin zur im wahrsten Sinne des Wortes heißen Abiturprüfung spannten sie den Bogen. Mit ihrem „Ade, war schee!“, lieferten sie den knackigsten Abschiedssatz des Abends.