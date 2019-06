Pfullendorf (ror) Die Stegstrecker haben am kommenden Wochenende Grund zum Feiern. Das Stadtseefest geht in die 40-ste Runde. Und die Narrenzunft hat rund um den Pfullendorfer Stadtsee wieder einiges aufzubieten. Den Auftakt bildet traditionell ab 16 Uhr der Flohmarkt rund um den See. Hier darf mal in aller Gemütlichkeit und nach Herzens-Lust nach dem ein oder anderem Nützlichen gestöbert werden. Und wer mal beim Kruschteln durch verstaubte Raritäten eine trockene Kehle bekommt, für den wird umgehend gesorgt. Denn um 18 Uhr ist Fassbieranstich und Bürgermeister Thomas Kugler wird sicherlich das eine oder andere Bier an die durstigen Gäste ausschenken.

Am Abend wird es dann stimmungsvoll. Das besondere Ambiente des Sees und die Live-Musik der „Longlines“ sorgen bis spät in den Abend für Stimmung. Dann gibt es Songs von den Beatles, über Pink Floyd bis hin zu Helene Fischer und den Sportfreunden Stiller.

Der Sonntagmorgen des runden Geburtstages startet ganz familiengerecht. Während die Erwachsenen sich ab 11 Uhr beim Frühschoppenkonzert von der Stadtmusik Pfullendorf unterhalten lassen, wird für die kleinen Besucher auch Allerlei geboten. Ein umfangreiches Kinderprogramm entlang der Bahnhofstraße mit einer Hüpfburg sowie dem Kleinkinderkarussell sind mittlerweile ein fester Anlaufpunkt für den Nachwuchs. Da darf auch der große aufgeschüttete Sandhaufen vor der Sparkasse keineswegs fehlen. „An allen Tagen ist für das leibliche Wohl mit einer großen und besonderen Getränke– und Speisenauswahl reichlich gesorgt, verspricht Stegstreckerchef Andreas Narr.

Am Nachmittag steht dann ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Das zum vierten Male auszutragende Fischerstechen sorgt garantiert für lustigste Unterhaltung. Teams aus der näheren Umgebung und auch von befreundeten Narrenzünften, werden versuchen, ihre Kontrahenten ins feuchte Nass zu befördern. Da geht es bei den Kanufahrten auf dem Stadtsee weit gediegener zu. Dazu bieten die St. Georgs-Pfadfinder Kanufahrten über den gesamten Sonntagnachmittag an. Am Abend wird es dann wieder fetzig. Das fünfköpfige Ensemble „Quattro Poly“ aus dem Allgäu sorgt mit traditionell-volkstümlicher Blasmusik bis hin zu fetzig modernen Sounds für einen unterhaltsamen Abend für jedermanns Geschmack.

Am Montag geht das dreitägige Spektakel mit dem traditionellen Feriabendhock in seine letzte Runde. Ab 17 Uhr können die Gäste, nach vollbrachtem Tagwerk, noch einmal richtig ausspannen. Viele Arbeitnehmer, ob im Blaumann oder Anzug, nutzen die Gelegenheit, um mit ihren Kollegen in gemütlicher Runde zu plauschen. Die „Heinzelmänner vom Bodensee“ übernehmen die musikalische Begleitung in den Feierabend, und werden dabei noch mal richtig einheizen.

Programm

Samstag, 22. Juni

ab 16 Uhr Flohmarkt rund um den Stadtsee

18 Uhr: Fassbieranstich mit Bürgermeister Thomas Kugler

ab 20 Uhr Unterhaltungsmusik mit den „Longlines“

Sonntag, 23. Juni

ab 11 Uhr: Kinderprogramm mit Spielstraße

11 Uhr: Frühschoppenkonzert mit der Stadtmusik

Nachmittags: Kanufahrten auf dem See mit den Pfadfindern

14.30 Uhr: Fischerstechen auf dem Stadtsee

Abends Feinste Blasmusik von „Quattro Poly“

Montag, 24. Juni