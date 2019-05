von sk

Die Stadtbücherei Pfullendorf hat ihr digitales Angebot ausgeweitet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, steht den Kunden nun neben der Onleihe mit inzwischen rund 28 000 E-Books, E-Audios und digitalen Zeitschriften mit „freegal“ auch ein digitales Musikportal mit 15 Millionen Songtiteln zur Verfügung.

Bald auch Zugriff auf Film-Streamingdienst

Legal und ohne Werbeunterbrechungen kann über das Online-Portal täglich drei Stunden lang Musik gehört werden, dazu sind drei Downloads wöchentlich möglich, die dauerhaft auf dem Rechner verbleiben dürfen, informiert die Stadtbücherei weiter. Zum Thema Filme heißt es in der Pressemitteilung, man plane in den kommenden Wochen den Einstieg bei dem Streamingdienst „filmfriend“. Dieses Filmportal sei ein speziell für Bibliotheken entwickeltes Online-Angebot mit vielen internationalen Filmproduktionen und Arthouse-Titeln.

Pfullendorf Stadtbücherei weitet Angebot für Kinder und Jugendliche aus Das könnte Sie auch interessieren

Verbesserung der Onleihe-App

Weiter teilt die Stadtbücherei mit, dass es nun eine neue Version der Onleihe-App gibt. Durch verschiedene Verbesserungen soll das Entleihen und Herunterladen digitaler Medien nun leichter werden. Vor dem ersten Import eines digitalen Titels auf ein Tablet oder Smartphone sei nun lediglich die Eingabe der persönlichen Zugangsdaten zur Bücherei notwendig; die Registrierung bei dem Programm Adobe entfalle, denn alle E-Books würden nun automatisch im neugestalteten integrierten Reader geöffnet. Auch die E-Learning-Tutorials aus den Bereichen Sprachen, EDV und Fortbildung lassen sich laut Bücherei jetzt über die App öffnen.

Mitarbeiter helfen bei Installation

Ziel der Änderungen sei es, dass sich die Nutzer in dem umfangreichen Angebot besser zurecht finden. Die Zugänge zu den digitalen Angeboten seien im Online-Katalog der Bücherei verlinkt und es gebe entsprechende Apps sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte, die eine mobile Nutzung ermöglichen. Wie die Stadtbücherei in ihrer Pressemitteilung betont, können Kunden sich bei Fragen rund um die Installation und Handhabung der Onleihe-App an die Mitarbeiter werden.