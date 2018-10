von Manfred Dieterle-Jöchle und Robert Reschke

Zwei neue stationäre Blitzer hat die Stadt Pfullendorf am Montag beziehungsweise am Dienstag in den Ortsteilen Aach-Linz und Denkingen installieren lassen. In Aach-Linz stehen jetzt zwei dieser Überwachungsanlagen. In der dortigen Bodenseestraße wird schon seit mehreren Jahren geblitzt. Das neue Gerät wurde in Aach-Linz in der Stockacher Straße (L 194), nahe dem Bistro „Mattandi“, an der Ausfallstraße in Richtung Pfullendorf installiert.

In der Malaienstraße in Pfullendorfs Ortsteil Denkingen steht jetzt ein Blitzer. | Bild: Stadt Pfullendorf

In Denkingen steht der erste Blitzer in diesem Ortsteil an der Malaienstraße (L 201). Die Inbetriebnahme der Anlagen durch die Firma Jenoptik erfolgt nach den Angaben der Stadt Pfullendorf ab 15. Oktober. Dann müssen Raser mit Bußgeldern rechnen.

Die neuen Überwachungsanlagen bestehen nach den Angaben der Stadt aus einer Laser-Scanner-Messeinheit, verbunden mit einer Smart-Camera mit einer 2 x 6 Megapixel Auflösung. Anders als bei den bisherigen stationären Blitzern der Stadt, wo die Messungen mittels Sensorschleifen in der Straße erfolgen, sind die Messungen mit den neuen Anlagen nun laserbasiert. Mit den neuen Anlagen ist eine gleichzeitige Messung in beide Fahrtrichtungen möglich.

Sowohl die Stadt Pfullendorf als auch die Ortschaftsräte von Aach-Linz und Denkingen sind sich sicher, dass durch die neuen Blitzer eine deutlich spürbare Verkehrsberuhigung in der Stockacher Straße beziehungsweise der Malaienstraße erreicht wird. Vor allem durch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werde sich der Verkehrslärm in beiden Straßen deutlich reduzieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt von Dienstag weiter.

Der Pfullendorfer Gemeinderat hatte im April 2018 beschlossen, die beiden Blitzer zu kaufen.

