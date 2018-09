Rettungsmission war erfolgreich

Im 99. Jahr seines Bestehens steht der Sportclub finanziell auf solidem Fundament, nachdem der Verein jahrelang am Abgrund getaumelt war. Finanzchef Jürgen Schrandt erinnerte bei der Hauptversammlung im "Stadionrestaurant", zu der lediglich 62 Mitglieder erschienen waren, an die vormalige desaströse Situation mit einem Rekordminus von rund 550 000 Euro und einem negativen Eigenkapital. Mit einer runderneuerten Vorstandsriege mit den Ex-Regionalligakickern Marko Barlecaj, Marco Konrad und Ralf Hermanutz als treibende Kräfte, wurde vor zweieinhalb Jahren die Rettungsmission gestartet, die dem SCP im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Überschuss von rund 62 000 Euro bescherte.

Keine Bankbürgschaften mehr

Finanzvorstand Jürgen Schrandt erklärte, dass man mit dem Auslaufen der letzten Bankbürgschaften zum Monatsende die Finanzziele erreicht habe. "Wir geben nur das aus, was wir einnehmen", benannte der wiedergewählte Präsident Jobs Florus die Maxime des Vereinshandelns. Der ins zehnköpfige Beisitzerteam gewählte Teammanager Kai Sautter erläuterte dann die SCP-Vision 2022 "ZusammenWachsen", die Aktive, Trainer und Jugend sportlich voranbringen und den Verein gesellschaftlich etablieren soll.

Mahnende Worte von Bürgermeister Thomas Kugler

Bürgermeister Thomas Kugler attestierte dem SCP, dass man ein gutes Stück der Arbeit bewältigt habe. Er mahnte aber an, dass noch einige Hausausgaben, was Identität und Vereinsleben angehen, zu erledigen seien. Ein Verein dürfe kein Eigenleben führen, sondern müsse in der Gesellschaft integriert sein. Die Stadt stehe hinter seinem sportlichem Aushängeschild SCP, erklärte Kugler, dass man bei den Gesprächen bezüglich der geplanten Umbauten auf einem guten Weg sei.

Leistungsorientierung im Jugendbereich

Im Schnelldurchlauf erledigte der Bürgermeister die Wahlen, bei denen Jobst Florus für zwei weitere Jahre als Vorsitzender gewählt wurde und gemeinsam mit Karl Fritz und Dr. Ulrich Körner das künftige Vorstandstrio bildet. Ihre Ämter als Beisitzer hat das Dreigestirn Konrad, Barlecaj und Hermanutz aufgegeben, bleibt dem SCP jedoch als Aktiventrainer beziehungsweise im Jugendbereich erhalten. Im Jugendbereich rückt das Leistungsprinzip noch stärker in den Fokus, wobei alle elf Jugendmannschaften mit aktuell 170 Kickern von lizenzierten Trainer betreut werden, wie Jugendleiter Rüdiger Rabi erklärte. Diese qualifizierte Ausbildung komme auch den Vereinen der Umgebung zugute, wenn ein Nachwuchsspieler es nicht in den Aktivenkader des Sportclubs schaffe, ergänzte Jobst Florus.

Verein feiert 2019 das 100-jährige Bestehen

Dass der SCP in Spielerkreisen zunehmend gefragt wird, ist für Sportvorstand Robert Hermanutz das Indiz, dass der Verein die Trendwende geschafft habe. "Vor zwei Jahren waren wir verbrannt", erinnerte er an den sportlichen Tiefpunkt des Abstiegs in die Landesliga. Nachdem der propagierte Verbandsligaaufstieg erst kurz vor Schluss unter Dach und Fach war, hätten sich auch die Transfergespräche zur neuen Saison schwierig gestaltet. Im nächsten Jahr feiert der SC Pfullendorf sein 100-jähriges Jubiläum, wobei es nach Angaben von Florus noch kein ausgearbeitetes Festprogramm gibt, allerdings soll es im Herbst einen Festakt geben und geplant ist ein Turnier. "Wir brauchen Manpower", formulierte Florus als Wunsch des Abends.

Fakten Geschäftsjahr 2017/2018: Die Umsatzerlöse betrugen 499 738 Euro, darunter Einnahmen aus Sponsoring (368 960 Euro), Mitgliedsbeiträge (36 415 Euro), Spenden (27 498 Euro), Transfererlöse (9691 Euro). Der Spielbetrieb kostete 264 893 Euro, Verwaltung 29 031 Euro und die Sportstätten/Gebäude 37 754 Euro. Wahlen: Vorsitzender Jobst Florus wurde für zwei Jahre im Amt bestätigt, Karl Fritz ist, entsprechend dem rollierenden System der geänderten Satzung, zunächst für ein Jahr zweiter Vorsitzender. Dritter Vorsitzender ist Dr. Ulrich Körner und das vakante Schriftführeramt übernimmt Corina Siewert.

