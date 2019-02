von Karlheinz Fahlbusch

Bis zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr dauert es zwar noch etwas, doch wer sich für die Stadtgeschichte interessiert, der darf sich schon mal auf ein neues Buch freuen. Unter dem Titel „Im Dienst des Nächsten“ geht es darin um das Spital Pfullendorf von 1257 bis 2018 und damit auch um ein Stück Sozialgeschichte Süddeutschlands. „Das Spital ist nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region sehr wichtig“, betont Kreisarchivar Ernst Edwin Weber, der den größten Teil des Buchs geschrieben hat. Das Spital war in früheren Jahrhunderten Grundherr und hat die ländlichen Gebiete von Illmensee bis Hausen a. A. erst an die Stadt gebracht. Man war Arbeitgeber und Sozialinstitution. „In Pfullendorf gab es keine Not, wenn es eine Krise gab“, sagt der Autor. Dafür habe dann das Spital gesorgt. Auch sonst kümmerte man sich um Kranke und Schwache. Dafür gab es dann am Marktplatz ein Gebäude, das man aber nicht mit einem Krankenhaus vergleichen darf.

Historische Darstellung des Alten Spitals am Marktplatz. | Bild: Archiv Kalrlheinz Fahlbusch

Man hat auf dem Land Erträge erwirtschaftet und diese dann der Stadt zur Verfügung gestellt. Genaugenommen ist es mit dem Spitalfonds, der Anteilseigner an den SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH und Träger der Spitalpflege mit dem Pflegeheim und den ambulanten Diensten ist, so geblieben. Im neuen Buch wird auch deutlich, dass Pfullendorf eines der bedeutendsten reichsstädtischen Spitäler in Oberschwaben und darüber hinaus war. „Man kann es durchaus mit Überlingen, Biberach, Ravensburg, Memmingen und Rottweil vergleichen“, ist der Historiker überzeugt. Die Geschichte der Reichsstadt Pfullendorf wäre ohne das Spital nicht in dieser Form denkbar. Zudem habe das Spital nicht nur eine soziale Infrastruktur gewährleistet, sondern auch einen großen Teil der Investitionen finanziert, die Pfullendorf bis ins 20. Jahrhundert vorangebracht haben. Die Wasserversorgung, die Elektrifizierung und letztlich auch die Ansiedlung der Bundeswehr, die Industrieansiedlungen und auch Dinge wie das erste Freibad wurden immer mit Zuschüssen des Spitals unterstützt. Weber: „Die hoch verschuldete Reichsstadt am Ende des alten Reiches kam nur wieder auf die Beine, weil das Spital finanziell geholfen hat.“ Und die Gelder kamen nicht nur aus dem Wald, sondern bis ins 20. Jahrhundert auch aus landwirtschaftlichen Eigenbetrieben wie Lichtenegg mit seiner erfolgreichen Viehzucht. Die lockte sogar Kenneth David Kaunda, damals Staatspräsident von Sambia zu einem Besuch in die Region. Das erste Krankenhaus im heutigen Landkreis Sigmaringen wurde auch vom Spital eröffnet. Erst ein Jahr später folgte dann das Fürst-Carl-Landeskrankenhaus Sigmaringen.

„Das Buch ist auch ein Abschiedsgeschenk an Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp“, wie Weber schmunzelnd erzählt. Dem habe er vor längere Zeit versprochen, dass das Werk bis zum Ruhestand Rupps fertig sein würde. Im vergangenen Jahr kam dann der Hinweis, dass dieser Ruhestand im Frühjahr 2019 beginne. Also musste Weber sich beeilen, damit diese Dokumentation eines Stückes Regionalgeschichte rechtzeitig fertig wird.