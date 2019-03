Wer ist der Verlockung noch nicht erlegen, sich beim Spaziergang auf einer Bank niederzulassen und eine gemütliche Pause einzulegen? Schwierig wird es, wenn eine solche Sitzgelegenheit fehlt. Als Bürgermeisterstellvertreter hat Hermann Billmann bei Gratulationsbesuchen von Jubilaren öfters gehört, dass es den spazierenden Senioren in und um Pfullendorf an gepflegten Ruhebänken fehlt.

Doch auch jüngere Leute schätzen eine solche Rastmöglichkeit – und davon gibt es nun im Rahmen der neu geschaffenen "Spazierwege rund um Pfullendorf" bedeutend mehr.

Flyer mit den Wegen werden verteilt

Bei einer Pressekonferenz wurde das Wegenetz vorgestellt. Es ist mit nur geringen Steigungen und Streckenlängen zwischen 2,5 und fünf Kilometern ausdrücklich aufs Spazierengehen ausgelegt. Für Rollstühle und Rollatoren sind die Wege allerdings weniger geeignet, da der Untergrund oft geschottert ist. Die Rundwege befinden sich im Bannholzerweg, am Bergwald, in der Fuchshalde, bei Maria Schray und im Neidling. "Es ist wunderschön in unseren Wäldern und es gibt tolle Ausblicke, zum Beispiel vom Bannholzerweg auf die Stadt", schwärmte Billmann.

Alle Pfullendorfer Haushalte werden demnächst mit einem Flyer versorgt und die Spaziergänger in spe können sich einen Überblick über die Wege verschaffen, auch die nächsten Parkmöglichkeiten und Bürgerbushaltestellen sind vermerkt. Mira Krane vom Stadtmarketing ist überzeugt, dass auch ortsunkundige Urlauber von den gut beschilderten Spazierwegen profitieren werden.

2000 Euro Zuschuss von der Bürgerstiftung

Initiatoren des Projekts waren Hermann Billmann und Thomas Aberle, um die sich 2017 eine Arbeitsgruppe formierte. Entstanden ist "ein Blumenstrauß von fünf Wegevorschlägen" mit Übersichtstafeln an den Ausgangspunkten und Beschilderungen entlang der Strecke, damit sich keiner verläuft. Zu den vorhandenen Bänken kamen elf neue hinzu. "Ich finde es sehr gut, dass die Bänke von einem örtlichen Schlosser und aus einheimischer Lärche angefertigt wurden", stellte Umweltbeauftragter Jürgen Seyfried fest. Für die Anschaffung der Bänke hat die Bürgerstiftung 2000 Euro zugeschossen.