Für Aufsehen in der Region und der heimischen Landwirtschaft, verbunden mit einem enormen Medienecho, sorgen seit vier Jahren die Pläne von vier Landwirten aus Ostrach-Hahnennest. Damals machten sie öffentlich, dass in dem Weiler ein Kuhstall für 1000 Kühe gebaut werden soll. „Während der langen Genehmigungsphase haben wir Zuspruch und einen interessanten Meinungsaustausch mit Diskussionen von unterschiedlichen Sichtweisen erlebt“, resümiert Georg Rauch im SÜDKURIER-Gespräch die vergangenen vier Jahre. Mit viel Geduld, Ausdauer und Kommunikation hätten die vier beteiligten Familien Rauch, König, Kaltenbach und Metzler ihr gelebtes Gemeinschaftsprojekt auf den Weg gebracht.

Die letzte, langwierige Genehmigungshürde war eine von Projektgegnern in den baden-württembergischen Landtag eingebrachte Petition. „Hier wurde unser Gesamtprojekt nochmals intensiv abgeprüft, und durch zwei unabhängige Gutachter bestätigt“, freut sich Rauch, dass man nun, im Kreise der Bauherren, den symbolischen Spatenstich tätigen konnte. Die Erdarbeiten werden acht bis zwölf Wochen dauern, auch weil die Landwirte viele Eigenleistungen erbringen. Im Anschluss werden zwei Spezialfirmen den Gebäudekomplex erstellen. Es bleibt bei der modularen Bauweise, wobei je 250 Kühe in einem Modul untergebracht werden. Das Melkgebäude wird als separater Bau erstellt, ist aber mit dem Kuhstall verbunden.

„Wenn alles gut läuft, rechnen wir mit einer Bauzeit von zwei Jahren“, verspricht Rauch, dass die Bauphase und später der Betrieb absolut transparent sein werden. Nach der Fertigstellung können Besucher, nach vorheriger Anmeldung versteht sich, das Melkkarussell wie den Kuhstall wie bei einer gläsernen Produktion live erleben.

Im Zuge der bereits laufenden Erdarbeiten wird der bestehende Wall auf dem Gelände des Energieparks Hahnennest in Richtung Mettenbuch verlagert, sodass vom Gebäudekomplex, der oberhalb des Abhangs gebaut wird, lediglich 1,50 Meter herausragen werden. Im Milchpark werden nach Angaben von Georg Rauch acht neue Arbeitsplätze entstehen, sodass die Gesamtmitarbeiterzahl inklusive des Energieparks sich auf zwei Dutzend erhöht. Wenn der 1000-Kuhstall im Jahr 2021 seinen Betrieb aufnimmt, werden Edwin König und Egon Kaltenbach ihre bisherige Milchviehwirtschaft aufgeben. Ihre Stallungen werden dann als eine Art „Quarantänestall“ genutzt. Dort werden die Kühe dann befristet untergebracht, die man von den Aufzuchtbetrieben bezieht und später in den Kuhstall einstellt.

Gebaut wird ein 220 mal 58 Meter großer Außenklimastall, der zwei Futterachsen haben wird. Für jede Kuh soll ein Fressplatz zur Verfügung stehen. Geplant sind Tiefboxen, die mit Stroh und separiertem Material eingestreut werden. Entmistet wird per Schieber. Die Fütterung erfolgt mit einer Totalmischration auf der Basis von Grassilage und Maissilage, wobei die Tiere in sechs Leistungsgruppen gefüttert werden. Für das Melken wird ein eigenes Gebäude erstellt, das mit einem vollautomatischen 36er-Karussell ausgestattet ist, sprich jeder Melkplatz verfügt über einen Roboter.

Gegen das Vorhaben hatte sich in den vergangenen Jahren viel Protest geregt, es wurde auch eine Bürgerinitiative gegründet und mehrere Diskussionsveranstaltungen organisiert, darunter von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Deren Vertreter verweisen unter anderem auf die Gefahr, dass im Falle einer Seuche in dem Stall alle Kühe im Umkreis von 150 Kilometern gekeult werden könnten. Sorgen bereiteten anderen Betrieben auch die großen Mengen Milch, die produziert würden und den Preis weiter drücken könnten. Für andere Landwirte könnte es auch schwieriger werden, Ackerland und Wiesen zu pachten. Auch Auswirkungen auf das Grundwasser werden, angesichts der Güllemenge, vorgebracht. Die Gülle werde für die Biogasanlage benötigt, erklärt Georg Rauch. Nach Expertenschätzungen dürften 20 000 Kubikmeter Gülle aus dem neuen Kuhstall pro Jahr anfallen. Bezüglich der Sorgen, dass das Projekt die Wasserqualität verschlechtern könnte, verweist der Landwirt auf das permanente Grundwassermonitoring, das durchgeführt wird.

Kälberaufzucht ist klar geregelt

Kühe geben bekanntlich nur Milch, wenn sie gekalbt haben. Für die Milchparkbetreiber in Hahnenenest bedeutet das, dass jährlich 1000 Kälber geboren werden. Auf die SÜDKURIER-Frage, wie der Umgang mit dem Nachwuchs geregelt ist, gibt es von Georg Rauch eindeutige Aussagen. Die männlichen Kälber verbleiben sechs bis acht Wochen in Hahnennest und werden dann an Mastbetriebe verkauft. Die weiblichen Kälber bleiben gleichfalls sechs bis acht Wochen in Hahnennest und werden dann an mehrere Aufzuchtbetriebe in der Region abgegeben. Aus diesem Tierpool wählen dann die Landwirte wiederum die Kühe aus, die sie für den Betrieb des Milchviehparks benötigen. „Wir halten keine Turbokühe“, gibt es von Georg Rauch auch eine klare Antwort auf die Frage, ob man in Hahnennest hochgezüchtete Tiere einstallt, die nach zwei, drei Jahren im Schlachthof enden. (siv)