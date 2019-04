von Robert Reschke

Karlheinz Fahlbusch, Vorsitzende der VdK-Ortsgruppe Pfullendorf, hat Grund zur Freude. Denn das Haus am Hechtbrunnen war voll besetzt bei der Hauptversammlung am Samstagmittag. Und mit einer tagesaktuellen Neuanmeldung im Verein in der Hand, konnte er auch einen neuen Rekord von nunmehr 270 Mitgliedern vermelden. Überhaupt entwickelt sich die Ortsgruppe rasant, denn mit 37 Neuzugängen ist dies die höchste Zuwachsrate im gesamten Landkreis. Und im ersten Quartal sind es bereits wieder zehn Neuzugänge.

Bei vielen Veranstaltungen aktiv

Der Vorsitzende begründete diese Entwicklung ganz einfach mit: "Weil wir so viel machen." Positiv bewertet er auch den zunehmenden Zuspruch von jüngeren Personen, die einfach nur aus Solidarität Mitglieder werden wollen. Ein weiterer Grund könnten sicherlich auch die vielen Auftritte der Gruppe sein. "Wer uns kennt – wir sind immer dabei." Und damit sprach Karlheinz Fahlbusch die Teilnahme beim Neubürgerempfang, der Seeparkschau, dem Kinderferienspaß oder auch dem Adventszauber an. Zudem lobte er die gute Zusammenarbeit mit den Sozialstationen.

Im Herbst 2018 hat sich die Bürgerhilfe dazu entschieden, das Haus am Hechtbrunnen zu verlassen. So musste der VdK die Räumlichkeiten selbst anmieten. Dabei entstand die Idee, ein "Second-Hand"-Angebot aufzubauen, um so auch einen kleinen Beitrag zur Kostendeckung zu erwirtschaften.

Mehr Soziallotsen notwendig

Der stellvertretende Vorsitzende Eckhard Abramowski betreut unter anderem die Soziallotsen. Diese Einrichtung besteht derzeit aus zwei Teams á zwei Personen. Gerade weil dieser Bereich einen guten Zuspruch erfährt, manchmal sogar ein Besuch zu Hause notwendig wird, könnte die Gruppe dringend Verstärkung gebrauchen, appellierte er an die Versammlung. Die Soziallotsen helfen dabei in einem breiten Spektrum. Angefangen von Problemen rund um die Arbeitslosigkeit, Unterhaltsforderungen, Überschuldung oder dem großen Bereich der Rente, betreuen die Teams in die verschiedensten Richtungen. "Wichtig ist, dass die Leute wissen, wo sie hinkönnen", fasste er zusammen.

Mona Fahlbusch ist die Frauenvertreterin in der Runde. Sie betonte vor allem die Möglichkeiten der Kommunikation im "Plauderladen", ganz gemütlich bei Kaffee oder Tee. Und Handarbeiten bieten hier auch eine willkommene Abwechslung. "Unser Haus am Hechtbrunnen soll ein offener Raum für alle Interessierten bilden", ergänzte sie.

Lob von Bürgermeister Kugler

Der Kassenbericht wies einen ordentlichen Zugewinn auf, sodass zukünftige Investitionen gut finanziert werden können. Dazu meinte der Vorsitzende: "Geld ist für uns nebensächlich – wir wollen Menschen helfen." Bürgermeister Thomas Kugler sieht den Verein richtig gut aufgestellt und meinte: "Der VdK in Pfullendorf ist nah am Menschen und deshalb unserer Unterstützung wert."

"Repair-Cafe" ist in Planung

Für dieses Jahr planen die Macher des Vereins schon wieder neue Aktivitäten. Dazu zählt zum einen ein "Repair-Cafe". Dabei sollen die Leute nicht nur einfach ihre defekten Geräte vorbeibringen, sondern sie werden dabei auch als Mithelfer benötigt. "Also eine Hilfe zum Selbstzweck", so Karlheinz Fahlbusch. Des Weiteren sucht die Gruppe noch dringend einen Integrations-Beauftragten, denn ein zunehmender Anteil der Mitglieder hat einen Migrationshintergrund, erläuterte der Vorsitzende weiter.