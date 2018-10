von SK

Nur kurz hat die Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Elisabetta Carbotta gedauert. Dann nahm der 24 Jahre alte Angeklagte aus Pfullendorf nach Rücksprache mit seinem Anwalt seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen Beleidigung zurück.

Aus der Verhandlung ging hervor, dass sich der Angeklagte am 25. November 2017 vor einer Diskothek in Pfullendorf in eine polizeiliche Maßnahme eingemischt hatte, die ihn nicht betraf. Über sein Mobiltelefon habe er jedoch die Polizeibeamten vor Ort per Mail als "Schwuchteln" und "Mongos" beleidigt, verlas der Staatsanwalt in seiner Anklage. Die Mail mit den Beleidigungen hatte er an einen seiner Freunde verschickt.

Die Polizeibeamten hatten jedoch das Mobiltelefon seines Freundes bereits sichergestellt, als die Mail mit den Beleidigungen ankam, und sahen daher den Inhalt der Mail. Die Beamten gingen gegen die Beleidigungen vor, sodass das Amtsgericht Sigmaringen gegen den Angeklagten im Juli einen Strafbefehl erließ. Dagegen legte der 24-Jährige Einspruch ein.

Angeklagter zieht Einspruch gegen Strafbefehl zurück

In der Verhandlung entschuldigte sich der Angeklagte zunächst für seine Entgleisung. Sein Bedauern untermauerte er mit den Worten: „Das hätte ich den Polizeibeamten niemals ins Gesicht gesagt." In der Zwischenzeit habe er auch das ihm auferlegte Schmerzensgeld an einen der vier Polizeibeamten überwiesen.

Die Richterin wies den Angeklagten jedoch darauf hin, dass er die Konfiszierung des Mobiltelefons durch die Polizei auch mit den Worten kommentiert habe: „Hauptsache, die können irgend jemandem auf den Sack gehen." Nachdem er seine Mail mit den Beleidigungen verschickt gehabt habe, sei er danach sogar noch per Mail vor dem Versand weiterer Beleidigungen gewarnt worden: „Wir dürfen nichts mehr schreiben, die können das lesen." Seine Antwort habe jedoch gelautet: „Solche dummen Mongos. Sollen sie doch."

Die Richterin meinte in der Verhandlung: „Sie finden das wohl auch noch witzig?" Der Staatsanwalt erinnerte den 24-Jährigen daran, dass er zu dieser frühen Morgenstunde auch die Mail abgeschickt habe: „Muss ich jetzt in den Knast deswegen?"

Nach einer kurzen Beratung mit seinem Verteidiger gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzieht. Zwei Zeugen mussten daher nicht mehr gehört werden.

