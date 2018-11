Bei der Kleintierschau in Pfullendorf zog das Falkner-Ehepaar Schenk aus Mottschieß am vergangenen Wochenende viele Interessierte an. Denn die beiden hatten sechs ganz spezielle Tiere mitgebracht, darunter zwei Tiroler Bracken, also Jagdhunde. In einem großen, mit Stroh gepolsterten Käfig turnten oder schliefen die Frettchen Pommes und Fritz. Die niedlichen Kerlchen sind ebenfalls darauf trainiert, auf die Jagd zu gehen. Ihre Aufgabe besteht darin, Kaninchen aus ihrem Bau zu scheuchen. "Wir haben hier ein Jagdrevier gepachtet, doch Kaninchenjagd ist in unserer Region nicht möglich. Wir haben hier keine sandigen Böden und darum fahren wir zum Beispiel nach Karlsruhe oder Nürnberg, um Kaninchen zu jagen", erzählt Silke Schenk im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wüstenbussard eigentlich in Amerika heimisch

Wenn das aufgeschreckte Kaninchen aus dem Bau flüchtet, schlägt die Stunde von Simba. Simba ist ein Wüstenbussard oder Harris Hawk, wie die englische Bezeichnung lautet. Die ursprüngliche Heimat des Harris Hawk ist der Südwesten der USA sowie Mittel- und Südamerika. Simbas Federkleid ist überwiegend dunkelbraun. Vor allem das Gefieder am Kopf macht einen seidenweichen Eindruck. Bei der Kleintierschau saß er die meiste Zeit wachsam, aber gelassen auf der linken Hand von Silke Schenk. "Er duldet meine Streicheleinheiten, aber er braucht sie nicht und fordert sie nicht ein."

Dieser junge Wüstenbussard des Ehepaars Schenk stammt aus eigener Zucht. | Bild: Kirsten Johanson

Diese Ausrüstung muss immer mit

Ein Falknerhandschuh aus dickem Leder bietet Schutz gegen die scharfen Krallen. Zur Ausrüstung von Silke Schenk gehört auch eine Tasche mit Messern und der Atzung. So nennen die Jäger die Nahrung der Greifvögel. Vegetarier sind die Vögel nicht. "Sie sind Raubtiere und fressen Fleisch", verdeutlicht Schenk. Tauben, Wachteln und Kaninchen zieht das Paar daher selber auf, um sie frisch geschlachtet an die Vögel zu verfüttern.

Von Hand großgezogen

"Simba ist ein König der Lüfte", schwärmt seine Besitzerin, die schon als Kind von einem solchen Vogel träumte. Simba, dessen Eltern ebenfalls in einer Voliere in Mottschieß leben, wurde vor vier Jahren in der Obhut der Schenks ausgebrütet und von Hand großgezogen. Er ist längst ausgewachsen und wiegt rund 700 Gramm. Täglich geht die Falknerin mit ihm spazieren, das heißt, Simba fliegt natürlich: "Wenn ich auf den Handschuh klopfe, kommt Simba zu mir zurück. Das ist faszinierend, denn er kommt aus freien Stücken, ich kann ihn nicht zwingen", erzählt Silke Schenk.

Zeitaufwendiges Hobby

Die Falknerei als Hobby beanspruche viel Platz, sei sehr zeitaufwendig und mit Sicherheit nicht für jeden geeignet. Zeit für andere Hobbys bleibe da kaum. "Aber ich will es gar nicht anders haben", sagt Silke Schenk. Und ihr ist auch klar, dass Simba sie noch viele Jahre begleiten wird. Denn Wüstenbussarde können bis zu 20 Jahre alt werden.

Wie Falken jagen

Als neues Familienmitglied haben die Erzieherin und ihr Mann, der als Industriemechaniker arbeitet, vor einer Woche einen fünf Jahre alten Wanderfalken aufgenommen. Noch sei er namenlos.

Wanderfalken können im Sturzflug eine Geschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde erreichen. | Bild: Kirsten Johanson

Die schlanke Gestalt und das fein gezeichnete Gefieder sehen edel aus. Bei der Kleintierschau ist sein Platz auf Michael Schenks Hand. "Das Jagdverhalten des Falken ist ganz anders als beim Wüstenbussard", erläutert Silke Schenk. "Der Falke ist ein Langstreckenjäger. Er schraubt sich hoch in den Himmel, bis er kaum mehr zu sehen ist." Wanderfalken machen keine Jagd auf Kaninchen oder andere Bodenbewohner, sie sind auf Luftkämpfe und fliegende Beute, zum Beispiel Fasane, spezialisiert. In Städten werden sie gegen Krähen und Tauben einsetzen.

Falknerei

Die Jagd mit Greifvögeln ist ohne staatliche Jägerprüfung nicht gestattet und nur mit Greifvogeljagdschein erlaubt. Unter Beizjagd versteht man das Abrichten, die Pflege und das Jagen mit Hilfe eines Greifvogels, etwa eines Wanderfalken, Sperbers oder Habichts. Das Wort "Beiz" kommt von "beißen". Die Falken bringen ihre Beute mit einem Biss ins Genick zur Strecke. Für Deutschland wurde die Falknerei 2016 in die weltweite UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. (kaj)

