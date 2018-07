von Karlheinz Fahlbusch

Sicher gibt es in jedem Haushalt der SÜDKURIER-Leser eine Bratpfanne. Brät man darin ein leckeres Stück Fleisch, so denkt wohl kaum jemand daran, dass so eine Bratpfanne auch einmal als Sportgerät gedient hat. Was sich wie ein Witz anhört, das ist eine Tatsache: Bratpfannen dienten einmal dazu, Bälle über eine Schnur zu schlagen. Das war um das Jahr 1875 in England.

Das Spiel hat sich mittlerweile weiterentwickelt und ist allgemein unter dem Begriff Tischtennis bekannt. Ursprünglich gedacht, um sich vom englischen Wetter unabhängig zu machen und das geliebte Tennisspiel so ins Wohnzimmer zu bringen, hat diese Sportart einen Siegeszug rund um die ganze Welt angetreten. Bis nach Aach-Linz.

Denn da gibt es beim Turn- und Sportverein eine Tischtennisabteilung. Trainiert wird in der Schlossgartenhalle. Und das mit einer Ausrüstung, die Respekt abverlangt. Schön aufgereiht stehen die fahr- und klappbaren Turniertische eines bekannten Markenherstellers im Geräteraum und werden zum Training herausgeschoben. Das Aufbauen ist ruckzuck erledigt, die Platten schnell aufgeklappt und die Netze gespannt. Dann kann das Spiel mit schnellen Ball beginnen. Und schnell ist der wirklich.

Ball wiegt nur 2,7 Gramm

120 Stundenkilometer sind ganz normal und es soll Chinesen gegeben haben, die brachten den Ball auf 200 Stundenkilometer. Abteilungsleiter Achim Prinz hat schon mal gegen einen Chinesen gespielt. Fazit: „Keine Chance.“ Das mag auch daran liegen, weil die Asiaten den Schläger ganz anders halten als die meisten Europäer. Gleich sind auf jeden Fall die kleinen Bälle.

Sie bestehen noch aus dünnem Zelluloid – und ab nächstem Jahr aus Kunststoff – und wiegen dadurch bei einem Durchmesser von 40 Millimeter nur etwa 2,7 Gramm. Sie sind dennoch relativ hart und stabil. Bei einem harten Schlag mit dem Tischtennisschläger wird so ein Ball um bis zu 30 Prozent seines Durchmessers eingedrückt, innerhalb weniger Tausendstelsekunden aber wieder perfekt rund.

Wenige Sekundenbruchteile Reaktionszeit

All das bekommt der Spieler nicht mit. Er hätte auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, denn die Reaktionszeit beträgt nur wenige Sekundenbruchteile. Denn im Gegensatz zum Tennis auf Rasen oder Sand sind die Strecken, die der Ball fliegt, deutlich kürzer. Das internationale Turniermaß schreibt eine Länge von 274 Zentimeter, eine Breite von 152,5 Zentimeter und eine Höhe von 76 Zentimeter vor.

„Im Vergleich zu einem Fußballfeld ist das natürlich minimal“, sagt Jugendtrainer Thomas Heschele. Er kümmert sich um die derzeit zwölf Jugendlichen, die immerhin eine Mannschaft für die Bezirksklasse stellen. Bei den Erwachsenen sind es 18 Spieler, die sich den Spaß mit dem kleinen Ball gönnen und auch einmal eine Mannschaft für die Verbandsklasse gestellt haben. Frauen? „Leider Fehlanzeige“, sagt Prinz. Ab und zu würde mal eine Spielerin trainieren, aber zum festen Bestand gehören nur Männer.

Spieler von 25 bis 75 Jahren

Die Männer werden von Peter Benz trainiert. Wobei klar ist, dass nicht alle an Wettbewerben teilnehmen. Das Alter der Spieler reicht von 25 bis 75 Jahren. Ans Aufhören denkt noch niemand. Warum auch? „Tischtennis hält fit und jung“, sagt Peter Benz. Der 57-Jährige spielt seit über 20 Jahren Tischtennis. Er und einige Alterskollegen haben nicht vor, das Tischtennisspielen aufzugeben.

Die Tischtennisschläger, wie sie die Spieler beim TSV benutzen, kosten um die 100 Euro. Dazu kommen noch Turnschuhe, Sportklamotten und der Jahresbeitrag in Höhe von 65 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Jugendliche für den Verein.

Abteilungsleiter Achim Prinz: „Kurze Ballwechsel faszinieren“

Achim Prinz ist 58 Jahre alt und Abteilungsleiter Tischtennis beim TSV Aach-Linz.

Wie sind Sie selbst zum Tischtennis gekommen?

Ich habe als Jugendlicher angefangen und bin seit 45 Jahren dabeigeblieben. Mich faszinieren die kurzen Ballwechsel und die rasende Reaktionsgeschwindigkeit.

Sie sind stellvertretender Schulleiter am Staufer-Gymnasium, das mehrere Kooperationen mit Vereinen hat. Gibt es eine solche auch mit der Tischtennisabteilung?

Bisher leider noch nicht, dazu müssten zunächst Hallentermine gefunden und Tischtennisplatten organisiert werden, da der Weg nach Aach-Linz natürlich zu weit ist. Aber wir überlegen, jugendliche Mentoren auszubilden. Mit denen könnte es dann klappen.

Was muss jemand mitbringen, wenn er Tischtennis spielen will?

Freude an kurzen, schnellen Ballwechseln. Außerdem braucht man Sportkleidung und Sportschuhe. Schläger können bei uns geliehen werden.

Tischtennis beim TSV Die Tischtennisabteilung des TSV Aach-Linz wurde 1994 gegründet und ist die einzige Möglichkeit, in Pfullendorf vereinsmäßig den Sport mit dem kleinen Ball zu betreiben. Jugendtraining ist Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr. Aktiventraining dann jeweils hinterher bis 22 Uhr. Spielort ist die Schlossgartenhalle in Aach-Linz. Abteilungsleiter ist Achim Prinz, Tel. 0 75 57/92 92 36 oder E-Mail a.prinz@web.de, im Internet:

http://www.tsv-aach-linz.de

