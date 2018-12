Viele Menschen, die Serina Berger kennen, haben sich den 27. Dezember schon vorgemerkt und werden um 9 Uhr den Fernseher einschalten. Denn das ZDF zeigt an diesem Donnerstag in seinem Vormittagsmagazin "Volle Kanne" eine Sondersendung zum Thema "Wunderorgan Haut". Und Serina hat bei dieser Sendung ganz wesentlich mitgewirkt. Zum einen als Interviewgast im Düsseldorfer Studio, zum anderen in einem Reportage-Beitrag über Epidermolysis bullosa (EB) mit Drehs in Denkingen, am Reinhold-Frank-Schulzentrum in Ostrach sowie an den Kliniken in Münster und Freiburg.

Familie Berger ist in Denkingen zu Hause. Nicht nur Mutter Petra, auch Serinas Vater Stefan und ihr Bruder Steffen sind stolz auf die 16-Jährige. | Bild: Kirsten Johanson

Die 16-Jährige aus Denkingen leidet seit ihrer Geburt an dieser seltenen Krankheit, die man auch als Schmetterlingskrankheit bezeichnet. Was so nett und harmlos klingt, ist in der Realität sehr schmerzhaft und sorgt für viele Einschränkungen im Leben der Betroffenen. Allein die Hautpflege und Wundversorgung ist sehr zeitaufwendig. Zwei bis drei Mal in der Woche müssen bei Serina die Wunden gebadet und die Verbände gewechselt werden. Das dauert je nach Zustand der Haut zwischen drei und fünf Stunden.

Pfullendorf Für Serina geht ein großer Wunsch in Erfüllung Das könnte Sie auch interessieren

Im Zuge ihrer Recherche hatte die TV-Redakteurin Stephanie Schmidt von Serinas Schicksal erfahren. "Der Sender hat sich an uns gewandt. Wir haben unserer Tochter entscheiden lassen, ob sie bei dieser Sache mitmachen will oder nicht", erzählt Serinas Mutter Petra Berger. Der zweite Protagonist im ZDF-Beitrag ist der zehnjährige Hassan. Der Junge konnte durch eine Transplantation gerettet werden. 80 Prozent seiner Haut wurden bei der Operation durch künstlich gezüchtete Haut ersetzt. "Bei Hassan stand es Spitz auf Knopf, eine Ethik-Kommission hat in seinem speziellen Fall eine Sondergenehmigung für die OP erteilt", sagt Petra Berger. "Für Serina gibt es die Möglichkeit einer solchen Transplantation nicht. Es wäre auch unzutreffend, zu behaupten, dass EB grundsätzlich heilbar ist."

Ganze Reihe von Krankenhausaufenthalten

Auch Serina musste 2018 eine Reihe von Krankenhausaufenthalten durchstehen. Bei der größten OP durch Professor Tobias Hirsch in Münster durfte das Kamerateam dabei sein. Die Finger der rechten Hand waren kokonartig zusammengeschlossen und die Verwachsungen mussten operativ getrennt werden. "Die Sommerferien sind für mich ausgefallen. Ich war zweieinhalb Wochen stationär in der Klinik und danach wurde mir über sechs Wochen wöchentlich unter Vollnarkose der Verband gewechselt", berichtet Serina. In ihren Fingern steckten Drähte, ein Fixateur sorgte für eine gestreckte und gespreizte Haltung der Finger.

Auch kleine Fortschritte sind ein Erfolg

Die Funktion der rechten Hand kehrt langsam zurück, die kleinsten Fortschritte sind ein Erfolg. Serina muss sich in Geduld üben, was ihr nicht immer leicht fällt. Zwei Mal in der Woche kommt eine Physiotherapeutin, um mit Serina zu üben. Ein schmales Glas zu halten klappt schon, mit einem Stift schreiben funktioniert noch nicht, aber die Tastatur ihres Tablets kann Serina bedienen. Beim Schreiben in der Schule – zum Beispiel beim Ausfüllen von Arbeitsblättern – hilft ihr Schulbegleiterin Sonja Vogler.

Familie Berger ist in Denkingen zu Hause. Nicht nur Mutter Petra, auch Serinas Vater Stefan und ihr Bruder Steffen sind stolz auf die 16-Jährige. | Bild: Kirsten Johanson

Lesen ist Serinas großes Hobby. Damit sie keine Seiten umblättern muss, hat sie einen E-Book-Reader. Vor allem Harry Potter findet sie spannend, die Bücher verschlingt sie mittlerweile auf Englisch und ebenso die Filme auf DVD. Das zierliche Mädchen mit der bunten Haarsträhne ist eine Kämpfernatur. "Serina ist klar strukturiert, sie weiß, was sie will und setzt sich konkrete Ziele", sagt ihre Mutter.

Pfullendorf Großzügige Spende aus Denkingen für Schmetterlingskinder Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell ist Serina sehr mit der Schule und Prüfungen beschäftigt, denn die Schülerin der Reinhold-Frank-Schule in Ostrach macht ihren Realschulabschluss. Durch ihre Krankheit hat sie viel Unterricht verpasst und muss Stoff nachholen. Doch sie ist zuversichtlich und freut sich schon auf die Abschlussfahrt nach Amsterdam. Serina will dann das Berufskolleg zur Doppelqualifikation Grafik-Designerin mit Fachhochschulreife absolvieren. Ihr Berufswunsch: "Ich würde gerne in den Bavaria-Filmstudios in München arbeiten. Dort habe ich schon mal ein Praktikum gemacht. Am liebsten wäre ich in der Animationsabteilung oder im Color Grading, so nennt man die Farbbearbeitung in der Postproduktion."