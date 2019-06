Das neue Gartenjahr hat begonnen, in den Gärten sprießt es mit Macht. Der Frühlingsflor ist schon am Verblühen, die Obstblüte ist vorüber, schon sind die ersten Fruchtansätze zu sehen. Ziergräser und Stauden schieben sich aus dem Boden. Der Klatschmohn leuchtet knallrot, der Kugellauch wird immer dicker, die Pfingstrosen haben pralle Knospen und bald werden die Rosen in prächtiger Blüte stehen. In Beeten und Rabatten sorgen Bartnelken und Co. für Farbtupfer. Sträucher blühen und locken Bienen an. Rhabarber und Erdbeeren sind reif, in den Kräuterbeeten schießen Rosmarin und Salbei in die Höhe, Hummeln fliegen Schnittlauchblüten an.

Im Garten geht die Arbeit nie aus

In den Gärten in Pfullendorf und Umgebung sind die Gartenbesitzer fleißig am Werkeln. Sie hegen und pflegen die Pflanzen. Sie schieben Rasenmäher über den grünen Teppich, gießen die Salatsetzlinge, geizen Tomaten aus, rupfen Unkraut, säen und pflanzen, lockern den Boden, schneiden zurück, binden hoch – im Garten geht die Arbeit nie aus. Doch bei aller Arbeit, die ein Garten macht: Sein Erholungspotenzial ist nicht zu unterschätzen. Auf dem Bänkle sitzen und den Anblick genießen, das entschleunigt ungemein. Auch nicht zu verachten: den Liegenstuhl unter das Blätterdach des Apfelbaums rücken und ein Nickerchen machen.

Die Besitzer genießen die sonnigen Tage in diesem Garten in Pfullendorf. | Bild: Kirsten Johanson

Wer öffnet Kirsten Johanson sein Gartentor?

Auch in diesem Jahr wollen wir unseren Lesern wieder schöne Gärten vorstellen. Für die Serie „Mein Garten„ sucht der SÜDKURIER Gartenbesitzer, die über ihre Anlage erzählen, von Besonderheiten berichten und anderen Gartenfreunden den einen oder anderen Tipp geben. Die Redaktion ist auf der Suche nach besonderen und liebevoll gepflegten Gärten. Mitarbeiterin Kirsten Johanson wird die Gartenpracht, ihre Erfahrung und vielleicht manche Tipps für andere Hobbygärtner in einem Artikel festhalten und mit schönen Bildern illustrieren.

In diesem Garten in Hausen am Andelsbach fühlen sich auch Schmetterlinge wohl. | Bild: Kirsten Johanson

Pfiffige Dekoideen, besondere Pflanzen oder naturnahe Anlagen

2018 hatten wir die Gelegenheit, so manchen schönen Garten zu porträtieren: In Aach-Linz überraschten Anneliese und Horst Wiedemann mit pfiffigen Dekoideen, in Wald beeindruckte der mediterrane Garten von Alfons und Paula Halmer und in Ochsenbach gewährte uns das Ehepaar Reichle Einblick in seinen üppigen Bauerngarten.

In Pfullendorf staunten wir über die riesige Ramblerrose im Kirschbaum der Hübners und beim Ehepaar Mathes in Hausen am Andelsbach waren wir von der Rosenfülle überwältigt. Bei Hilmers imponierte eine riesige Ballhortensie, bei Kallweys gaben weiße Blüten den Ton an und bei Schmuckers gefiel uns (und den Libellen) der kleine Teich.

Tipps aus der ganzen Region gefragt

Gern stellen wir auch Ihre Idylle vor, wenn Sie uns die Gartenpforte öffnen. Oder hat Ihr Nachbar einen grünen Daumen? Dann freuen wir uns über einen Tipp. Sei es in Pfullendorf, Wald, Illmensee, Herdwangen-Schönach oder einem anderen Ort in unserer Region. Ob schmuck gestalteter Balkon, Naturgarten mit Bienenweide oder Strukturgarten mit Formschnitt und englischem Rasen – wir freuen uns über Ihre Vorschläge!