von Karlheinz Fahlbusch

Ich bin bekennender Nichtfußballfan, aber der Lokalpatriotismus ist in mir tief verwurzelt und deshalb drücke ich den Jungs vom SC Pfullendorf immer die Daumen. Ich muss zugeben, dass ich zwar den Trainer kenne, sonst aber keinen Spieler namentlich einordnen könne. Trotzdem werde ich hellhörig, wenn es irgendwo um den SCP geht, wo man das gar nicht vermuten würde.

So kürzlich im TGV, dem französischen Hochgeschwindigkeitszug, der besser sein soll als der ICE. Mit diesem Zug, der in Frankreich mit über 300 Stundenkilometern unterwegs ist, fuhr ich von Ulm nach Karlsruhe, nur langsamer. Ich glaube, bei 137 Stundenkilometern war Schluss. Irgendwie geht es halt auf deutschen Schienen nicht schneller. Im TGV kann man immer auf einem Display sehen, ob der Zug pünktlich ist. Im deutschen ICE ist das wohl standardmäßig abgeschaltet. Ich fahre trotzdem gern Zug, auch mit einem aus deutscher Produktion.

Nicht, dass ich keine Lust auf Paris gehabt hätte, aber ich hatte in Karlsruhe einen Termin. Und weil ich Strecken über 100 Kilometer möglichst mit der Bahn zurücklege, stand ich morgens um 6.30 Uhr auf dem Bahnhof in Mengen und musste mich gleich wieder über Raucher aufregen, für die eine Rauchverbotszone wohl nur dazu da ist, genau dort einen Glimmstängel zu konsumieren.

Fast pünktlich kam ich dann nach Ulm und dort standen schon einige Männer mit blauen Mützen und weiß-blauen Schals auf dem Bahnsteig. „Fußballfans“, klärte ich die beste Ehefrau von allen auf. Wo die wohl hin wollten? Auf den Mützen und den Schals stand KSC. Somit war mir schnell klar, dass es sich um Fans des Karlsruher Sportclubs handeln muss.

Von Ulm nah Karlsruhe saßen wir nun im selben Abteil in riesigen Polstersesseln. Die Fußballfans hatten mittlerweile Bierflaschen aus den Rucksäcken gekramt und prosteten sich zu. Und sie unterhielten sich intensiv über Fußball. Nun könnte man meinen, dass der KSC Gesprächsthema sein sollte, doch dem war nicht so. Schon nach wenigen Minuten war klar: Die Jungs unterhielten sich über den SCP, also den Sportclub Pfullendorf!

Da ich ja ein neugieriger Mensch bin, fragte ich auf dem Rückweg von der Toilette so ganz nebenbei, wo man denn her sei. Die Antwort war verblüffend. „Sigmaringen“, sagt einer und ich hörte auch „Krauchenwies“. Männer aus Hohenzollern sind Fans des badischen KSC und kennen sich auch noch mit dem badischen Verein aus Pfullendorf aus? So was gibt es. Und da kam dann auch gleich die Frage, wie ich es mit der badischen Fahne und dem Badnerlied halte. Der Hinweis auf meinen Handyklingelton, der bei jedem Anruf von schönsten Land in Deutschlands Gauen berichtet, zerstreute alle Zweifel. Und dass es im Hohenzollerischen Badnerfans gibt, das lässt natürlich hoffen.