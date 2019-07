Pfullendorf – Beim Blick aufs Thermometer könnte man dieser Tage meinen, sich schon auf Malle an der hitzigen Strandpromenade zu befinden. Am Wochenende geht es dann auch in Sachen Party entsprechend in die Vollen. Zwei Worte, und die Fans wissen, worum es sich handelt: Seepark6. Das verspricht Urlaubsgefühle, Megaparty und 20 Künstler – Mallorca-Stars ebenso wie renommierte Schlagersängerinnen. Um es mit den Atzen zu sagen: „Das geht ab, wir feiern die ganze Nacht.“ Und Marry würde wahrscheinlich hinzufügen: „Wir sind geboren, um zu feiern.“ Sowohl die Atzen als auch Marry stehen in Pfullendorf live auf der Bühne. Beeilen muss sich, wer noch Karten braucht. Wie der Veranstalter mitteilt, sind bereits 8500 Karten verkauft. An der Abendkasse werden nur noch wenige Resttickets zu haben sein. Wichtig zu wissen: Partygänger, die unter 18 Jahre alt ist, haben keinen Zutritt zum Seepark6-Festival.

Die Atzen kommen

Am Freitag, Einlass ab 17 Uhr, ist vor allem Frauen-Power mit Michelle, Marry und Anna-Maria Zimmermann angesagt. Ebenfalls mit dabei: das bekannte Geschwisterpaar Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch. Chris Metzger, Dante Thomas und Pietro Lombardi komplettieren das Line-up am Eröffnungstag. Alle Künstler spielen ihre Hits laut Zeitplan etwa eine Stunde. Am Samstag ist das Festialgelände ab 14 Uhr geöffnet. Und dann geht es Schlag auf Schlag. War der Freitag von Frauen dominiert, sind am 27. Juli die Herren der Schöpfung in der Überzahl, darunter so altbekannte Haudegen wie Tim Toupet und Willi Herren. Das Warm-up nimmt Lorenz Büffel in die Hand. Und wenn Almklausi fragt, wie die Mutter von Nicki Lauda heißt, dürfte es im Seepark nur so schallen: Mama Laudaaa. Kurz vor Mitternacht sind dann die Atzen aus Berlin an der Reihe. Das Duo bestehend aus Manny Marc und Frauenarzt kredenzt einen Cocktail aus Schlager, Electro, Rap und HipHop.

Das Schlagerfestival am Freitag, 26., und Samstag, 27.Juli, verspricht jedenfalls wieder jede Menge Stimmung. „Gemeinsam mit tausenden Fans und Gleichgesinnten besteht viel Gelegenheit zum Mitsingen und Tanzen, zum Mitmachen und Dabeisein“, versprechen die Veranstalter um Sascha Steiger.

Was im kleinen Rahmen anfing, hat sich im Lauf der Jahre zu einem großen Festival gemausert, bei dem sich die Stars der Szene das Mikro buchstäblich in die Hand geben. Das Line-up ist wieder vielversprechend und auch der Spaß kommt bestimmt nicht zu kurz, vor allem am Samstag. Denn bei Sängern und Ballermännern, die sich Ingo ohne Flamingo oder Ikke Hüftgold nennen, dürfte es nicht allzu ernst zugehen.