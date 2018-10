von Sandra Häusler

Mit Blick auf die Entwicklung der Katholischen Seelsorgeeinheit Wald und deren Gebäude hat der Pfarrgemeinderat ein Konzept für die Gebäude erstellt. Die großflächige Seelsorgeeinheit umfasst sieben Pfarreien von Walbertsweiler bis Herdwangen. "In allen sieben Pfarreien haben wir Kirchen, zu jeder Kirche ein Pfarrhaus, aber nur einen Pfarrer für alle Gemeinden", erklärte Pfarrgemeinderat Markus Jerg im Pressegespräch. Vielerorts gebe es außerdem Pfarrheime und Kapellen.

Mit dieser Gebäudekonzeption müssten sich alle Seelsorgeeinheiten befassen. Pfarrgemeinderätin Silke Vogler beschreibt dies als "schwieriges Thema", freut sich jedoch, dass die Gebäudekonzeption in der Seelsorgeeinheit bereits so weit fortgeschritten ist. Seit rund zweieinhalb Jahren widme sich der Pfarrgemeinderat diesem Schwerpunktthema und befasste sich damit auch eingehend bei einer Klausurtagung. "Es war schwierig, uns allen fiel diese Aufgabe nicht leicht. Es war ein langer, kreativer und auch kräftezehrender Prozess."

Viele Gebäude unter Denkmalschutz und sanierungsfällig

Die Runde war sich einig, dass die Kirchen in der Gebäudekonzeption außen vor sind. Die Chance, alle Pfarrhäuser mit einem Pfarrer zu besetzen, sei aufgrund des Priestermangels wenig Erfolg versprechend. Viele der kirchlichen Gebäude stünden unter Denkmalschutz, seien in die Jahre gekommen und müssten saniert werden. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dominik Hermann erläutert: "Um nachhaltig zu wirtschaften, schreibt die Erzdiözese Freiburg vor, Geld für Renovierungen, Erhalt und Sanierung der Gebäude zurückzulegen." Die aktuelle Niedrigzinsphase wirke sich auch auf die Finanzlage der Seelsorgeeinheit aus.

Bauamt und Verrechnungsstelle einbezogen

Bei der Gebäudekonzeption sei das erzbischöfliche Bauamt einbezogen, was die Beurteilung des Gebäudezustands betreffe, sowie die Verrechnungsstelle zum Thema laufende Unterhaltskosten. Zudem seien die Gemeindeteams der Pfarreien in die Beratung einbezogen, "um die Entscheidung auf breite Füße zu stellen", sagt Dominik Herrmann. Das Gremium sei in jedem kirchlichen Gebäude bis unters Dach gegangen, so habe sich die "bittere Wahrheit" für die Seelsorgeeinheit gezeigt, beschreibt Pfarrgemeinderätin Andrea Schempp.

Bei einer Informationsveranstaltung in der Schlossgartenhalle in Aach-Linz wird der beschlossene Maßnahmenkatalog vorgestellt. Es werde Einschnitte geben, man müsse sich von Gewohntem verabschieden, es gebe aber auch Neues, sagen die Pfarrgemeinderäte. "Uns wäre wichtig, dass alle Gemeindemitglieder und interessierte Bürger zur Informationsveranstaltung kommen", sagt Dominik Hermann. Im Anschluss an die Vorstellung können die Anwesenden Fragen stellen.

"Konzeption noch nicht in Stein gemeißelt"

Silke Vogler sagt: "Es kann nicht weiter wie bisher funktionieren. Man muss die Zukunft der Seelsorgeeinheit sehen. Die Zahlen sprechen für sich." Aufgrund der Situation am Immobilienmarkt und der niedrigen Bauzinsen sei aktuell der ideale Zeitpunkt für die Umsetzung dieser Gebäudekonzeption. Mit diesem langfristig angelegten Konzept sei die Seelsorgeeinheit für die kommenden Jahrzehnte gut aufgestellt. Markus Jerg weist darauf hin: "Die Gebäudekonzeption ist nicht in Stein gemeißelt." Der Maßnahmenkatalog sei der erste Schritt. Die Umsetzung werde viele Jahre dauern und sei noch mit einigen Unwägbarkeiten behaftet.

Infoveranstaltung Die Informationsveranstaltung zur Gebäudekonzeption der Seelsorgeeinheit Wald findet am Sonntag, 4. November um 9.30 Uhr in der Schlossgartenhalle in Aach-Linz statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst für die ganze Seelsorgeeinheit.

