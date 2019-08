von Robert Reschke

In Aach-Linz herrsche wohl freie Platzwahl? Selbstironisch ging Eckhard Grauer alias Leibssle damit um, dass das Festzelt in Aach-Linz nicht ganz gefüllt war. Nur 350 Gäste kamen, um das schwäbische Kabarett zu sehen. Aber vielleicht waren die Aach-Linzer ja etwas festmüde nach den vielen Events zu „Aach-Linz feiert 2.0“.

„Mach mir au eus auf“

Leibssle war trotzdem bestens aufgelegt und veranlasste die Zuschauer ein ums andere Mal zu Beifallsstürmen. Zunächst versetzte er die Gäste mit dem immer wiederkehrenden Satz „Mach mir au eus auf“, erst einmal ins Grübeln, wo denn hier wohl der Witz wäre. Dieselbe Situation nach der Pause, immer wieder: „Mach mir au eus auf“ – und Leibssle amüsierte sich immer wieder über diesen Satz. Erst am Ende, nach über zwei Stunden Klamauk, erlöste er die Zuschauer. Es waren zwei Blinde auf der Parkbank und einer musste niesen, was sich für den anderen wie das Öffnen einer Bierflasche anhörte, der dann sagte: „Mach mir au eus auf!“

Abneigung zu den diversen Familienfesten

Das Thema mit dem Hopfengetränk nahm er auch gleich wieder ins Visier, als er die Fusion der Firmen Bayer und Monsanto ganz ausdrücklich befürwortete. Monsanto liefere das Weizengift und Bayer gleich passend die Kopfschmerz-Tabletten dazu. Dabei zeigte er auch seine Abneigung zu den diversen Familienfesten und kam unter dem Motto „aus langsam wird schnell“ zu dem Schluss: Auf Familienfesten sollte man sich ganz langsam bewegen, am besten gar nicht – dann bin ich gar nicht da!

Aus Wellensittich wird „Wählen sie dich“

Überhaupt musste man bei Leibssle immer ganz genau hinhören, um auch den letzten Wortwitz mitzuerleben. So empfahl er, den Wellensittich „Bürgermeister“ zu nennen. Warum? Ganz klar. Bei Leibssle wurde aus Wellensittich kurzerhand ein „Wählen sie dich“. Sogar die Veganer bekamen ihr Fett ab, die auch den Bienenhonig ablehnen, weil hier den Bienen der Honig unter dem „A“ weggeklaut würde. Und da gab es noch die Kuckucksuhr, bei der ein Flügel des Vogels abgebrochen war. Leibssle weigerte sich strikt gegenüber seiner Frau Liesbeth, diesen zu reparieren. Begründung: „Der kommt ja nur einmal in der Stunde raus.“ So servierte Leibssle ohne Unterbrechung Spruch an Spruch. Das sah auch Eugen Schraudolf so: „Der kann schon schwätzen, der Kerl, und das Ganze ohne einen Schluck Wasser.“ Doch als der Komödiant kurze Zeit später wirklich nach einem Glas Wasser verlangte und es auch prompt erhielt, meinte er nur trocken: „Warum habe ich eigentlich kein Bier bestellt?“

Der Fußballverein der Landeshauptstadt hat es Leibssle ebenso angetan. Fuhr doch der Taxifahrer den Bundesverkehrsminister, der ins Krisengebiet wollte, nicht zum Bahnhof, sondern ins VfB-Stadion. Zwei Stunden schwäbischer Klamauk waren im Nu vorbei, doch die Aach-Linzer wollten Leibssle einfach nicht ziehen lassen. Noch einige Witze gab‘s obendrauf, aber dann verabschiedete er sich mit einem: „Schön war‘s bei euch.“