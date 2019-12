Ein Schulfest in der Winterzeit statt im Sommer, das genossen am Freitag die rund 300 Schüler der Sechslindenschule. Schon am Eingang empfing die vielen Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder der köstliche Duft von heißem Blutorangenpunsch. Natürlich drehte sich beim Basteln alles um das anstehende Weihnachtsfest. Karten mit Tannenbäumen, Anhänger mit Erdnuss-Elchen und Moos-Sterne entstanden durch fleißige, kleine Schülerhände.

Kennen sich super mit Instrumenten aus: Ella und Levin aus der vierten Klasse begeisterten mit ihrer pfiffigen Präsentation. | Bild: Stefanie Lorenz

„Lichter machen Wünsche wahr“, unter dieses Motto hatten Schule und Schülermitverwaltung eine Spendenaktion zum Schulfest gestellt. „Wir möchten Schülern, die sich in diesem Jahr vermehrt besonderen Herausforderungen im Lebensalltag stellen mussten oder Schicksalsschläge zu bewältigen haben, eine besondere Freude machen und deren Weihnacht mit einem Geschenk versüßen“, warben die Schüler für Spenden der Besucher. Lyrik passt wunderbar in die Weihnachtszeit, deshalb wurden Gedichte auf verschiedene Arten präsentiert.

Erst vor kurzem hatte in der Schule ein Aktionstag stattgefunden, bei dem Schüler über Themen referierten, die ihnen am Herzen liegen. Einige dieser Präsentationen wurden beim Schulfest noch einmal gezeigt. Was für Hunderassen gibt es und was ist eigentlich ein Fossil? – Die Themen waren breit gefächert. Dass Referate Spaß machen, bewiesen unter anderem die jungen Instrumenten-Spezialisten Ella und Levin aus der vierten Klasse, die so charmant und schwungvoll Saxofon, Gitarre und Cajon vorstellten, dass die Zuschauer selbst Lust aufs Musizieren bekamen.